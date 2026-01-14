太子集團第8波行動！調查局今搜索博奕水房 曾姓被告將抵北檢複訊

太子集團今執行第8波搜索。（圖／翻攝畫面）

台北地檢署今（1月14日）對太子集團展開第8波搜索行動，指揮法務部調查局基隆市調查站搜索博奕水房業者住處，並約談曾姓被告至北檢複訊。本案至今已經羈押9人，太子集團董事長陳志日前在大陸與柬埔寨執法機關合作下落網，他的柬埔寨國籍也被撤銷，目前已被遣回大陸。

本案源於英美政府於2025年10月14日聯手制裁以柬埔寨為基地涉嫌跨國詐騙以及洗錢的太子集團，並宣布制裁包括太子集團董事長陳志以及3名台灣人、9家登記於台灣的實體。

2025年11月起，台北地檢署已經執行8波搜索，累計羈押9人，包括天旭公司負責人王昱棠、天旭財務主管陳麗珊、負責管理車輛的邱子恩、特助李守禮、尼爾公司負責人林揚茂、尼爾財務主管鄭巧枚、玄古公司負責人王俊國以及知名雪茄館Cigar Vie負責人胞兄陳韋志。

