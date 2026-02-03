太子集團精品變價拍賣！遭扣愛馬仕鉑金包、Jordan限量球鞋今登場

台北地檢署偵辦太子集團在台洗錢案，查扣集團房產、車位及豪車等資產，另扣押60個銀行帳戶、金額合計至少2億元；其中，集團李姓財務長收藏的精品包、限量球鞋也遭查扣。法務部行政執行署今（3）日上午進行變價拍賣，最受矚目的是愛馬仕鉑金包，後續還將拍賣市價上億的麥拉倫超跑。

太子集團遭查扣的名牌包包、鞋子、超跑等資產，法務部行政執行署於今日上午進行變價拍賣。圖／台視新聞

李姓財務長收藏的33款精品包包與鞋子被擺放在透明的展示櫃裡，包括Goyard行李袋、Chanel等包包，以及Jordan、Nike等限量球鞋。其中最吸睛的是底價最高、檸檬黃色並搭配鈀金配件的霧面鱷魚皮愛馬仕鉑金包，市價約160萬至200萬元。

34輛「神獸級超跑」 暫定25號進行首波拍賣

另外，遭查扣的34台「神獸級」超跑與名車也暫訂於25日進行首波拍賣，車款包含勞斯萊斯、法拉利、保時捷等。其中最吸睛的莫過於市價約1.5億元的Bugatti與約1.1億元的McLaren。目前全數車輛停放於台北市「和平大苑」地下停車場，由檢方保管，但確切拍賣時間仍須待鑑價完成及公告程序後，才能拍板定案。

廣告 廣告

遭查扣的34台「神獸級」超跑與名車目前停放於台北市「和平大苑」地下停車場，由檢方保管。圖／台視新聞（資料畫面）

太子集團遭查扣資產總價逾45億元，後續將持續透過變價拍賣等方式陸續處理。

台北／黃于臻、陳冠旻 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導