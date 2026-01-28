太子集團翻版！中國男在台經營博奕遊戲 檢調拘提12人

中國男子在台招募工程師設計博弈軟體，檢調獲報搜索約談。資料照片

中國籍男子蘇忠生自2016年起，在台成立騰雲資訊、精博互娛公司等，找台灣工程師設計博弈軟體，又以假交易方式隱匿公司資金來源，犯罪手法和太子集團如出一轍。台北地檢署兵分4路搜索，騰雲公司負責人朱大潛等12人拘提到案說明。

蘇忠生於2016年來台成立騰雲資訊公司，招募台灣工程師設計博弈軟體，另成立精博互娛公司，交由朱大潛擔任實際負責人，並用假交易方式將資金匯入台灣，掩飾金流實際來源。

北檢27日兵分4路搜索騰雲資訊等地、約談拘提12人到案，其中9名工程師，檢察官複訊後各諭知30萬至10萬元不等金額交保，朱大潛和另外2名會計28日移送北檢複訊。

