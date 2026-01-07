太子集團董事長陳志在柬埔寨落網 柬中時報：被遣送回大陸

在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國大陸，接受有關部門調查。

太子集團跨國詐騙洗錢案持續延燒，該集團創辦人兼董事長陳志涉嫌大規模詐騙、跨國洗錢等犯罪，因而被美國司法部起訴，世界多國因此採取行動。根據最新消息，陳志在柬埔寨落網，目前人被遣送回中國大陸，接受相關部門調查。

《柬中時報》7日報導指出，陳志人在柬埔寨被捕，目前被遣送回中國大陸，接受相關部門調查。美國司法部去年指控陳志在柬埔寨策畫詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣；美國財政部沒收了據稱與他有關、價值超過140億美元的比特幣，並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。

以陳志為核心人物的「太子集團」疑似在柬埔寨從事跨境詐騙活動，並於多個國家架構龐大的企業網絡，用以轉移資金與洗錢。相關行為涉及《組織犯罪防制條例》、刑法詐欺以及《洗錢防制法》等罪嫌，目前全案仍由檢調單位持續追查釐清。

「太子集團」被控在柬埔寨多處設立強迫勞動的詐騙園區，利用加密貨幣投資、線上博弈等名目實施投資詐欺，並將犯罪所得分批移往旗下海外空殼公司，隨後再透過購置房地產與高價奢侈品掩飾來源，藉此隱匿不法金流。