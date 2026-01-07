太子集團董事長陳志落難！史上最大比特幣查扣案主角柬埔寨被捕 遣返大陸接受調查

太子集團創辦人陳志日前在柬埔寨落網，並已遣送回中國接受調查。（圖／翻攝自Prince Group網頁）

跨國詐騙與洗錢案件再掀國際關注。太子集團（Prince Group）創辦人暨董事長陳志近日在柬埔寨遭當地警方拘捕，並已被遣送返回中國，目前正接受中國大陸相關部門調查。

根據《柬中時報》7日報導，陳志長期被指控涉及大規模跨國詐騙與資金洗錢。美國司法部曾針對他提出起訴，指其在柬埔寨策劃龐大的詐騙行動，從全球多名受害者手中騙取大量加密貨幣。美國財政部亦介入調查，並扣押一批據稱與其相關、總值超過1400億美元（約新台幣4兆3680億元）的比特幣資產，形容為史上規模最大的加密貨幣查扣案。

除美國外，陳志及其主導的太子集團也受到多國執法與監管機關密切關注，部分國家更對其實施資產凍結與制裁。據指出，該集團雖對外標榜主力業務為房地產、金融與消費服務，實際則涉嫌經營跨國犯罪網絡。

調查發現，太子集團在柬埔寨設立多處名為「科技產業園」的園區，實際涉入電信詐騙、網路詐騙、人口販運與強迫勞動等違法活動。此次陳志落網並被遣返大陸，是否牽動更多跨境執法合作，後續發展仍待進一步觀察。

根據公開資料，陳志生於1987年福建，早年曾在一間網路遊戲公司任職，2010年底至2011年間移居柬埔寨並投入房地產市場。2014年他放棄中國國籍、入籍柬埔寨，隔年創立太子集團並出任董事長，聲稱業務遍及全球30多國。目前，陸方尚未公布進一步辦案細節，相關指控與證據有待調查單位釐清。

