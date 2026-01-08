太子集團董事長陳志遭逮！人在柬埔寨被捕 即將被遣送返中

（國際中心／綜合報導）涉及跨國詐欺與洗錢的太子集團案近日再度出現重大進展。最新消息指出，該集團創辦人兼董事長陳志已在柬埔寨被逮捕，並由當地依程序遣送返中國，由相關單位進一步調查。

陳志因疑涉多起大規模詐欺、跨境洗錢等案件，先前已遭美國司法部提起訴訟，多國執法機關陸續展開行動。《柬中時報》7 日報導，陳志在柬埔寨遭到拘捕後，已被移交中國方面處理，目前正接受調查。

圖／太子集團創辦人兼董事長陳志已在柬埔寨被逮捕。（翻攝 網路）

外界關注的太子集團以陳志為核心，被指控在柬埔寨運作跨境詐騙網路，並在多個國家建立企業架構，用以移轉資金與協助洗錢。該集團被懷疑在柬埔寨多處地點設立非法園區，涉及強迫勞動，並以加密貨幣投資、線上博弈等名目進行詐欺，再將所得分批轉移至海外空殼公司，最後透過購置房地產與奢侈品掩蓋資金來源，使不法金流更加隱密。

相關行為疑涉及《組織犯罪防制條例》、刑法詐欺及《洗錢防制法》等多項罪名。整起案件仍由檢調與跨國執法單位持續調查釐清中。

