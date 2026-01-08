太子集團董事長陳志「落網送中」 柬埔寨：已剝奪國籍

太子集團創始人兼董事長陳志。（圖／柬中時報授權提供）





太子集團創始人兼董事長陳志6日在柬埔寨落網，並在7日遣送中國，接受相關部門調查。柬埔寨內政部表示，早在去年12月，就已將陳志剝奪柬埔寨國籍。

根據《柬中時報》報導，柬中兩國執法部門已就陳志相關案件，進行了數月聯合調查與合作，於6日逮捕陳志等3名中國公民，並應中國主管部門請求，依法移交中方。

柬埔寨內政部同時表示，根據《柬埔寨國籍法》規定，陳志已於2025年12月經法令被正式剝奪柬埔寨國籍。

回顧案情

美國司法部與財政部於2025年10月打擊跨國詐騙集團，起訴柬埔寨「太子集團控股」創辦人陳志，指控罪名包括非法線上博弈，網路詐騙洗錢等類似手法。

美方對太子集團旗下的146個目標實體進行制裁，遭制裁的8家台灣公司，登記地址都在和平東路一段上的這棟知名豪宅，「鄰居」還是天王周杰倫。

但是在2025年11月，太子集團發表聲明，堅稱董事長陳志從未涉及任何違法行為，相關指控毫無根據，質疑台美非法對價值150多億美元（約5000億新台幣）的資產進行非法查扣，對數以千計的無辜員工造成嚴重傷害。

陳志身分起底

陳志年僅37歲出身中國福建，還擁有英國與柬埔寨等多重國籍，曾在台灣居住並多次出入境，累計超過10次，2011年到柬埔寨發展「詐騙園區」，以冷血暴力的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事詐騙，得手的大筆不法所得再投入房地產以及加密或洗錢。

