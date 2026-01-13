太子集團董娘疑她？小紅書高調秀奢靡生活 隨手買3000萬純金鋼琴送女兒

記者林意筑／綜合報導

「太子集團（Prince Group）」創辦人陳志因涉嫌跨國詐欺、洗錢，日前在柬埔寨被逮捕後遣送大陸。而社群平台小紅書上一名高調炫富女「Eva」疑似為陳志妻子，平時經常分享奢華生活，不僅擁有6架私人飛機、遊艇，更收藏多款頂級名牌包、限量名錶，但日前陳志落網後，Eva的小紅書帳號也隨之清空，刪除時機如此巧合引人遐想。對此有許多網友指出，Eva 本姓李，籍貫為四川南充，育有一子一女，不過確切身份仍未獲官方證實。

炫富網紅Eva擁有6架私人飛機、遊艇（圖／翻攝自微博）

據網友指出，該名炫富網紅Eva經常在小紅書、抖音上分享奢華生活，包含收藏多款頂級名牌包、限量名錶，在家中做大型魚缸飼養鯊魚，擁有6架私人飛機、遊艇，也擁有新加坡烏節路上的高端房產。甚至飼養的馬匹生病時，便以直升機載送獸醫到家醫病，出門時隨身帶著4名保鑣及私人攝影師。

Eva買一台要價約3170萬新台幣的鋼琴送給小女兒。（圖／翻攝自微博）

也有爆料指出，Eva曾因想去英國倫敦某網紅店用餐，便搭乘私人飛機前往，用餐後更隨手買下一台要價700萬人民幣（約3170萬新台幣）的24K純金斯坦威（Steinway）鋼琴送給小女兒。且Eva曾多次與一名「留鬍子」的男子合照，外型與太子集團創辦人陳志相仿，傳聞兩人育有一子一女，全套 Dior 童裝與精品配件是其子女的日常裝扮。

太子集團首腦陳志。（圖／翻攝自X平台 @roroloyy）

不過陳志被逮後，Eva的小紅書、抖音帳號內容全被清空，以往炫富內容全消失，引發外界對黑金洗錢與財產藏匿的強烈質疑。雖然目前北京官方尚未正式確認Eva的法律地位，但隨著陳志案件進入審理階段，其家族成員是否涉及洗錢及財產隱匿，將是接下來的調查核心。

