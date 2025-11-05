社會中心／李世宸、胡崇恩 台北報導

太子集團遭英美聯合制裁，查扣價值150億美元比特幣，年僅37歲的董事長陳志目前逃亡中。他與柬埔寨強人洪森是好友，曾透過洪森送集團限量名表給包括美國前總統拜登等多國元首。表面是慈善企業家，背後卻操控詐騙園區。更被指控疑似幫為習近平家族洗錢，可能是中共高官的黑手套。

「陳志之後搭上柬埔寨最高層的洪森家族。」陳志與當時柬埔寨總理同框，更得到公爵殊榮，旗下公司還送名錶給各國元首，「洪森送給各國領導人的手錶，都是太子集團特別製造的。」當時收到錶的，更包括時任美國總統拜登，顯見陳志積極與各國政要攀上關係，太子集團官網標榜，陳志是一個慈善企業家，但他被爆其實是柬埔寨的詐騙集團首腦，更是國際詐騙帝國的神秘主謀，美國更起訴他並查扣價值150億美元的比特幣。

太子集團董座陳志逃亡中！ 被指當中共高官洗錢黑手套

陳志年紀輕輕就成為企業董事長。（圖／翻攝香港01）





「(新加坡)沒收陳志和涉案太子集團大批資產，包括是一架遊艇，還有銀行及證券帳戶，現金，11輛車。」太子集團在新加坡資產，也有超過1.1億美元遭查扣，陳志也被起底，他生於1987年38歲福建人，在包括柬埔寨、賽普勒斯以及萬那杜都有公民身分，更曾居住多國，有人懷疑他年紀輕輕，混得風生水起，與中國高層甚至習近平有關。「陳志專門為中共福建幫和習近平家族管理財富和洗錢。」近來不斷傳出陳志私下，都是在當中國政商界的黑手套，更有網紅踢爆陳志的美麗妻子，是炫富網美，經常在網路上曝光豪奢生活。





陳志混得風生水起，被踢爆與中國高層甚至習近平有關。（圖／翻攝新唐人新聞）





「原來這個炫富網紅Eva，就是陳志的妻子，Eva和她老公還擁有，6架私人飛機。」內政部長劉世芳：「陳志先生他有多次，進出台灣的紀錄，但是因為他擁有多重國籍，進來的時候不是用柬埔寨的國籍，所以我們當時在查察的時候，比較不容易。」背景神秘的陳志，至少來台灣10次，更儼然把這裡當作洗錢基地，內政部全力配合美方調查，喊話勿枉勿縱。





