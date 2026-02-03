太子集團被扣精品拍賣 愛馬仕鉑金包、JORDAN潮鞋今登場
社會中心／台北報導
臺北地檢署偵辦太子集團涉犯詐欺案，查扣李姓被告多項犯罪所得，包括愛馬仕、克羅心、巴黎世家等二手名牌包以及香奈兒、JORDAN、NIKE二手名牌鞋款，法務部行政執行署將於今天（3日）上午10時30分許在士林分署拍賣室進行拍賣。
士林分署指出，這次拍賣最受矚目的是愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，格外亮眼；另有多款經典 JORDAN 系列運動鞋，兼具收藏與穿搭價值，為潮牌愛好者追逐品項。為儘早補償被害人財產上所受損失，特囑託士林分署辦理變價拍賣。
士林分署表示，同日下午3時另在同一拍賣室舉辦「123聯合拍賣會」，其中不動產部分橫跨臺北市北投區、南港區、內湖區、士林區與新北市汐止區、三芝區等地區，合計逾27筆土地及1個龍巖靈骨塔位同步拍賣；另有詠嘉科技股份有限公司與國寶服務股份有限公司之股票、元江投資有限公司出資額，以及數百件女裝等多項動產等標的。
士林分署特別提醒，上午場次（太子集團案物件）登記時間為上午10時至10時30分，並於10時30分準時開拍；下午場次(123聯合拍賣會物件)登記時間為下午2點30分至3時，並於3時整準時開拍。應買人均須攜帶身分證辦理登記，始得領取號碼牌入場競標。請有意競標民眾留意拍賣公告相關流程。
