太子集團觸角伸日本！陳志東京港區豪宅曝

▲柬埔寨太子集團創辦人陳志被美英起訴，被指控操縱全球詐騙及洗錢，如今連日本也查到太子集團關係企業。（圖／翻攝自太子控股集團官網）

[NOWnews今日新聞] 柬埔寨「太子集團」因全球跨境電信詐騙與洗錢上月遭到美國與英國司法機關起訴，台灣、韓國、新加坡、香港也展開調查和扣押資產的行動。如今連日本也有太子集團相關企業，日本媒體披露，太子集團在日本至少設立了3家關係企業，太子集團創辦人陳志甚至在東京都港區購買豪宅當作住處。

根據共同社報導，被美國財政部列入制裁名單的柬埔寨「太子控股集團」，由相關人士的證言和已獲得的資料顯示，該集團自2022年以來，在日本國內至少設立了3家關係企業，主要是房地產交易等，可能被用於從事掩飾、隱瞞犯罪所得的洗錢。

廣告 廣告

報導提到，太子集團在日本的關係企業包括2023年成立的顧問公司「Prince Japan」，位於東京澀谷區，以及在東京千代田區的不動產公司「Canopy Sands Development Japan」等。

共同社引述的消息來源指出，2023年6月，Prince Japan申請加入日本某社團法人時，在電子郵件中披露自身是太子集團的子公司。2024年11月，柬埔寨駐日本大使館在Facebook發文表示Canopy Sands Development Japan隸屬太子集團。另一家2022年設立的關係企業則由陳志擔任代表。

報導提到，上述企業在日本舉辦推薦柬埔寨房地產投資項目的研討會等活動，這些房地產可能是利用犯罪所得進行開發，出售目的則是為了洗錢。

報導也披露，陳志在東京都港區北青山高級住宅區購置了一處豪宅作為住處，陳志於2022年成立的其中一家公司的企業登記資料佐證了這一消息。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

堅決不認錯！柬埔寨太子集團再發聲明 稱美國：為沒收財產找理由

太子集團高調反擊！向星申請解凍資產 律師哀喊：發不出錢給員工

柬埔寨觀光衰退8.8％！詐騙大省逆勢成長25％ 網諷太子集團功勞