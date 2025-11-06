太子集團詐騙帝國崩壞！價值45億豪宅名車全被扣 一圖秒懂犯罪組織結構

記者林盈君／綜合報導

太子集團犯罪組織結構。（圖／三立新聞網）

北檢偵辦「太子集團」在台涉洗錢與線上博弈等案件，近日共拘提24名被告到案，其中，包括天旭國際科技負責人王昱棠、人資主管辜淑雯、幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員遭聲押，而本月5日，辜淑雯遭聲押禁見獲准，這也是全案首位被收押的被告。而全案人物綜複雜，成員眾多，不難看出「太子集團」龐大的詐騙帝國，24名被告中，5人遭聲押，16人分別交保，《三立新聞網》一圖讓你看懂「太子集團」犯罪結構網。

廣告 廣告

「太子集團」人資主管辜淑雯遭聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）

據了解，「太子集團」主嫌陳志，在全球多個國家設立據點，其中包括許多空殼公司，2017年間，陳志就來台布局，設立了8家空殼公司，分別是聯凡、聯凡貳、澄碩、鳴灣、博居、博居貳、邁羽、睿督。另外，跟洗錢與博弈案件有關的，則是另外4家，分別是台灣太子、尼爾創新國際、顥玥數位科技、天旭國際科技。而這4家公司尚未被列入美方制裁名單。

「太子集團」和平大苑的公司人頭負責人王蘭亭。（圖／翻攝畫面）

台灣太子主要管理「和平大苑」不動產的物業，背後操盤手為王昱棠；尼爾創新國際負責「財務總部」，包括接收陳志海外資金，繳交高額房貸與避稅，還有繳納豪宅「和平大苑」的貸款，負責人林揚茂，但背後仍由王昱棠操控；天旭國際科技辦公室設在台北101，由陳志陸籍親信李添成立，表面上是線上博奕遊戲，但私下卻是為了掩飾洗錢，由人資長辜淑雯負責招攬工程師；顥玥數位科技，表面上世博弈客服，實際上卻巧立名目洗錢，由王昱棠操控。

柬埔寨太子集團在台操盤人王昱棠。（圖／記者楊佩琪攝）

據調查，操盤手王昱棠、人資長辜淑雯，被稱為在台二把手，其上層主管為新加坡籍的陳秀玲。此次檢調追查搜索，王昱棠、辜淑雯、天旭國際科技幹部李守禮、邱子揚和涂姓成員，5人均遭聲押，其中辜淑雯聲押禁見獲准，其餘4人還在等羈押庭結果。另外，美國也將該集團在台境內9家公司、3名台籍女幹部列入制裁名單，其中，施亭宇、黃婕各以50萬元交保，限制出境出海。

廣告 廣告

被美國官方列制裁名單的太子集團成員施亭宇。（圖／記者楊佩琪攝）

檢調之所以偵辦此案，起因於今年10月間，美國聯邦檢察官對太子集團陳志等人提起公訴，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）亦將該集團在台灣境內所設9家公司、3名台籍女幹部列入制裁名單，3女為王蕾絢、施亭宇、黃婕，王蕾絢已出境未到案。3人主要負責與帛琉「中間人」合作，在當地置產及從事不法活動，包括租下一座小島開設渡假中心，實作為洗錢據點。因王蕾絢在陳志被起訴時便已經不在台灣，未被列入此次拘提行動中。

柬埔寨太子集團旗下，天旭國際科技幹部李守禮。（圖／記者楊佩琪攝）

檢警調追查，太子集團以8家空殼公司，購買和平大苑共11戶、48個停車位，依實價登錄價值約38億1421萬餘元，部分房貸由尼爾創新負責繳納，疑涉洗錢、隱匿金流。檢警調同時也在和平大苑地下停車場，查扣到26輛頂級豪車，包括被稱為「山豬王」的布迪加Bugatti Chiron，加上勞斯萊斯、藍寶堅尼等，總價值約4億7758萬餘元。合計扣押物價值高達45億2千萬餘元。

太子集團「爆乳助理」劉純妤以15萬交保。（圖／翻攝畫面）

檢警調在和平大苑地下停車場，查扣到26輛頂級豪車。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

「太子集團」爆乳女助理燦笑交保！網友氣炸批台灣詐騙天堂 北檢回應了

移動神主牌！8旬阿公騎車誤闖國道5 沿路逆向狂衝、碰撞汽車送醫

花蓮男探視好友！7年未聯繫...上門驚見屋內客廳有白骨、當場情緒崩潰

新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地

