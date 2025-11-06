太子集團詐騙帝國瓦解！首腦陳志「從輟學網咖店主變跨國企業家」 神秘背景起底

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

美國、英國於上月14日宣布聯手制裁柬埔寨大型跨國犯罪組織「太子集團」，近日台灣也加入搜索，先後查扣集團在台豪宅、豪車總價約45億元資產，當中包含超跑之王Bugatti Chiron、豪宅和平大苑11戶等，然而目前「太子集團」主嫌陳志仍在逃亡中，無消無息宛如人間蒸發。

目前「太子集團」主嫌陳志仍在逃亡中，無消無息宛如人間蒸發。（圖／Prince Bank Plc. 臉書粉專）

陳志是一名福建人，出生於中國福建省，同時擁有柬埔寨與英國國籍。在太子集團的官網上，陳志被形容是一名「受人尊敬的企業家與知名慈善家」，具有遠見與領導力，領導太子集團成為符合國際標準的領先企業集團，不僅如此，太子集團還曾在2021、2022年獲得中國財經峰會的「社會責任典範獎」。

廣告 廣告

據《鳳凰新聞》報導，陳志國中二年級便輟學，在前往柬埔寨前，曾經營過小型網咖，據悉，當時網路遊戲「傳奇Online」正紅，陳志靠架設盜版伺服器賺了人生第一桶金。隨後，陳志2011年開始投資柬埔寨房地產、2014年取得柬埔寨國籍，並在2015年初建立太子集團，短時間跨足金融、百貨、賭場、房產等多種領領域，當時的陳志僅有27歲。

根據柬埔寨媒體報導，陳志在2017年時擔任了柬埔寨內政部的顧問，並在2020年以捐款方式取得公爵頭銜，2021年獲得最佳企業家獎；2018年時，陳志取得了商業銀行執照，並成立太子銀行，並在同年投資250萬美元取得賽普勒斯護照，以便進出歐盟，他手上還有萬那杜的國籍。然而自陳志離開福建後，所有的資金來源全都為謎。

陳志在柬埔寨從事詐欺犯罪，並在多國開設空殼公司，「殺豬盤」犯罪網遍及全球，2017年時便來台布局，陸續創建了9間公司。

美國聯邦調查局在今（2025）年10月依詐騙、洗錢等罪名起訴陳志，凍結了他持有的12.7萬枚比特幣（市值約150億美元），並將146個與太子集團有關聯的個人和實體列入制裁名單。台灣方面除了太子集團相關公司外，還有3名國人入列制裁名單。

實際上，早在2020年至2022年期間，中國就有調查過太子集團，裁定集團基層及有關員工，涉犯賭博和洗錢的罪行，不過當時太子集團聲稱是被犯罪分子冒充，所以陳志本人並未遭到起訴。

美國宣布起訴陳志後，英國、韓國、泰國、新加坡、香港及台灣也聯手出擊。台灣方面，檢調目前已查扣豪宅和平大苑11戶，包含Bugatti、Lamborghini、Ferrari等26輛限量名車，甚至有一台價值200萬元的「Bugatti 兒童電動玩具車」，查扣資產高達45.2億元，而這個天價只是在台灣的部分。

陳志的「太子集團」長期從事網路詐騙、人口販運與洗錢等勾當，許多無辜民眾被假職缺欺騙淪為「豬仔」受到毆打虐待。隨著美國、英國制裁，太子集團遭到各方切割，柬埔寨的太子銀行也遭擠兌，柬國央行被迫保證存戶一定能領回資金，不過目前柬埔寨政府仍未對外承諾協助調查太子集團，僅呼籲美英確保掌握充分證據。而這名曾在柬埔寨呼風喚雨的企業家，竟在全球圍剿下神秘消失，陳志究竟身在何處，仍是未解之謎。

更多FTNN新聞網報導

打造寶石手錶送拜登！陳志靠「慈善家形象」擴展商業版圖 太子集團面臨多國制裁

太子集團涉跨國詐騙洗錢！北檢扣押45億資產 搜索47處拘提25人

太子集團幹部淫亂內幕曝！天旭總務長當妹頭 輸出海量正妹「招待性服務」供高層包養

