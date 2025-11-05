太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底

記者林盈君／綜合報導

柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？

「太子集團」創辦人陳志。（圖／翻攝自太子集團控股）

●「太子集團」陳志：建立全球「殺豬盤」犯罪網

據了解，「太子集團」創辦人陳志，在柬埔寨從事詐欺犯罪，之後在多個國家開設空殼公司，建立全球龐大「殺豬盤」犯罪網。而早在2017年間，陳志就來台布局，台灣共有9家公司，其9年間洗錢45億元之多，直到今年10月間，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC），也將太子集團在我國境內的公司、3名國人列入制裁名單，台灣檢調獲報後展開追查。

「太子集團」創辦人陳志。（圖／翻攝自太子集團控股）

●「太子集團」陳志國中就輟學、靠「盜版伺服器」賺人生第一桶金

根據《維基百科》指出，陳志原籍為中國福建省福州市，其家境普通，陳志讀完國中二年級就輟學，有消息稱，陳治在去往柬埔寨之前，曾經營過小型網咖，之後趁著網路遊戲「傳奇Online」興起，他靠著盜版伺服器，積攢了人生第一桶。2011年間，陳志前往柬埔寨投資房地產，2014年通過投資移民的方式，加入柬埔寨國籍，2015年創立了太子集團。

台灣檢調搜索豪宅和平大苑。（圖／翻攝畫面）

●投資當地、陳志「華麗翻轉」變成功企業家

或許是賺錢後投資當地，據柬埔寨當地媒體報導稱，陳志於2017年間，擔任柬埔寨內政部的顧問，2020年取得公爵頭銜，2021年獲得最佳企業家獎，並與柬埔寨高層官員有深厚聯係，還當上多位高官（如前總理洪森）的顧問。詭異的是，陳治發家的經歷、資金來源成謎，從福建去到柬埔寨後，彷彿一夕之間水漲船高，成功轉變為當地知名企業家。

事實上，中國警方曾在2020年至2022年期間，調查過「太子集團」，北京市公安局還特別成立專案小組，共有7個不同省份的人民法院，裁定太子集團的基層及有關員工，犯有賭博和洗錢的罪行，但太子集團控股及陳志本人並未遭到起訴，「太子集團」聲稱是遭犯罪分子冒充。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車。（圖／翻攝畫面）

●美英聯合行動、凍結陳志資產、價值150億美元比特幣

今年10月間，美國司法部以詐騙、洗錢的罪名起訴陳志，指控陳志涉嫌操縱大規模加密貨幣詐騙案，並涉及強迫勞動（豬仔），在美國和英國的聯合行動中，陳志持有的12.7萬枚比特幣（市值約150億美元）遭凍結，美國財政部將146個與太子集團有關聯的個人和實體列入制裁名單，陳志在英國的所有資產，和在倫敦的19處房產都被凍結。除了台灣之外，泰國和新加坡也開始對太子集團展開調查。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／翻攝畫面）

●陳志神秘背景、富可敵國

據美國司法部起訴書指出，陳志不僅擁有柬埔寨國籍，還擁有賽普勒斯與萬那杜護照，並以「Vincent」之名穿梭各國。他也將詐騙來的錢，透過空殼公司、複雜金流網絡，利用英屬維京群島、開曼群島洗白，之後轉手購買昂貴奢侈品，包括「投資」眾多的房地產及藝術品等。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車。（圖／翻攝畫面）

「太子集團」旗下公司遍及30多國，包括太子銀行、Byex加密交易所、金貝集團等，還控股全球最大雪茄品牌哈伯納斯，投資帛琉度假村、倫敦房產。事實上，其公司多數為空殼公司，專門用來洗白詐騙金流，之後再轉為加密貨幣，並將貨幣轉移到合法生意。

而台灣檢調此次查扣的資產就非常驚人，其中包括11戶豪宅和平大苑，以及豪宅車庫內整排的超跑，除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一輛價值超過200萬元的「Bugatti 兒童電動玩具車」，而這僅是台灣一個國家查抄出來的小部分。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車。（圖／翻攝畫面）

●全球多國聯合出擊：美、英、韓、台灣、泰國、新加坡、香港

而國人熟知的「柬埔寨詐騙園區」，陳志也指揮誘騙豬仔，關在園區裡進行電話詐騙，動輒毆打凌虐、手段殘酷，其中包括人口販運，無辜民眾（多數為中國籍）被假職缺騙來，之後護照被沒收、遭毒打電擊，甚至有人因此死亡。此次多國聯合出擊，準備一舉徹底斬斷犯罪金流，目前陳志仍在逃，一旦落網恐將面臨多項罪名。

