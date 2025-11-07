太子集團詐騙洗錢案！竟將豪車過戶給視障者藏匿

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國洗錢案，查扣豪車29輛。（圖／本報資料照片）

檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調共查扣29輛豪車，總價約逾8.5億元，加上搜索和平大苑空殼公司查獲大批現金，檢方查扣太子集團資產已近50億元，但還有至少2輛超跑、豪車去向不明，正全力追查中。

北檢聲押禁見凃又文、集團在台操盤人王昱棠、幹部李守禮、天旭人資長辜淑雯、司機邱子恩5人，獲裁准4人、僅凃女30萬元交保，檢方不服將提抗告。由於目前查扣的29輛豪車保管不易，北檢考慮依《刑事訴訟法》規定，囑託行政執行署變價拍賣，以利日後沒收不法所得。

檢警調在美方公告太子集團制裁名單後即鎖定相關資產，發現有多輛超跑豪車停放在和平大苑地下停車場，聯繫並應和平大苑管委會要求出具公函，讓警調進入地下停車場確認相關車籍資料後，向台北地院聲請查扣26輛豪車獲准。

但擔任集團多家空殼公司負責人、管理和平大苑11戶的凃女獲悉後，通報人在境外的李添，跨海指揮助理李守禮將車藏放。李守禮指示邱子恩將9輛車開到君悅等飯店停放，再陸續移到保養、包膜廠等處，另聯繫友人協助過戶車輛，其中1輛保時捷移到李添名下，勞斯萊斯、賓士登記給劉書榮、劉書豪兄弟，另1輛Alphard則透過南部車商過戶給因視障無法駕駛的王舜裕。

檢警調4日兵分47路搜索時查扣26輛豪車，後續又追回3輛，共扣押29輛，但還有至少2輛車下落不明。檢方將釐清和平大苑管委會將查扣豪車行動告知太子集團是否涉及違法。

此外，北市府商業處10月15日接獲市警局函請協助提供太子集團在內湖設置、由創辦人陳志掛名經理人的尼爾創新國際有限公司資料，該公司翌日即申請辦理經理人解任變更登記，商業處立即暫緩登記及管制，並發函通知台北地檢署及市刑大，以利檢警調後續調查。

