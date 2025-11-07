太子集團詐騙洗錢案！竟將豪車過戶給視障者藏匿
檢警調偵辦柬埔寨「太子集團」跨國詐騙洗錢案，為確保查扣不法資產，發函要求和平大苑管委會配合調查集團豪車，但管理豪宅的集團幹部凃又文獲悉後，通知集團財務長李添跨海指示下屬連夜將車開走，甚至過戶到視障者名下藏匿，檢警調共查扣29輛豪車，總價約逾8.5億元，加上搜索和平大苑空殼公司查獲大批現金，檢方查扣太子集團資產已近50億元，但還有至少2輛超跑、豪車去向不明，正全力追查中。
北檢聲押禁見凃又文、集團在台操盤人王昱棠、幹部李守禮、天旭人資長辜淑雯、司機邱子恩5人，獲裁准4人、僅凃女30萬元交保，檢方不服將提抗告。由於目前查扣的29輛豪車保管不易，北檢考慮依《刑事訴訟法》規定，囑託行政執行署變價拍賣，以利日後沒收不法所得。
檢警調在美方公告太子集團制裁名單後即鎖定相關資產，發現有多輛超跑豪車停放在和平大苑地下停車場，聯繫並應和平大苑管委會要求出具公函，讓警調進入地下停車場確認相關車籍資料後，向台北地院聲請查扣26輛豪車獲准。
但擔任集團多家空殼公司負責人、管理和平大苑11戶的凃女獲悉後，通報人在境外的李添，跨海指揮助理李守禮將車藏放。李守禮指示邱子恩將9輛車開到君悅等飯店停放，再陸續移到保養、包膜廠等處，另聯繫友人協助過戶車輛，其中1輛保時捷移到李添名下，勞斯萊斯、賓士登記給劉書榮、劉書豪兄弟，另1輛Alphard則透過南部車商過戶給因視障無法駕駛的王舜裕。
檢警調4日兵分47路搜索時查扣26輛豪車，後續又追回3輛，共扣押29輛，但還有至少2輛車下落不明。檢方將釐清和平大苑管委會將查扣豪車行動告知太子集團是否涉及違法。
此外，北市府商業處10月15日接獲市警局函請協助提供太子集團在內湖設置、由創辦人陳志掛名經理人的尼爾創新國際有限公司資料，該公司翌日即申請辦理經理人解任變更登記，商業處立即暫緩登記及管制，並發函通知台北地檢署及市刑大，以利檢警調後續調查。
看更多 CTWANT 文章
日本熊害頻傳！他質疑「台灣為何沒有」：台灣的熊比較乖？
網路影片暢飲「200萬年冰川水」超誘人 專家警告：你在喝遠古病毒的時空膠囊
租客神還原交屋！房東查驗見「地板亮到發光」 感嘆：像是失戀了
其他人也在看
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
太子集團開走豪車脫產！「串滅證」4核心幹部收押
太子集團開走豪車脫產！「串滅證」4核心幹部收押EBC東森新聞 ・ 1 天前
太子集團洗錢案擴大！和平大苑11戶「守門人」竟30萬交保 北檢提抗告
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人，但對於管理和平大苑11戶豪宅的集團核心成員凃又文，僅諭知30萬元交保、限制住居，台北地檢署不服，將提起抗告。太報 ・ 1 天前
擄鴿集團架網釀保育類黑鳶喪命 基隆警逮2嫌法辦
即時中心／梁博超報導基隆市七堵、安樂交界山區日前傳出疑有不法分子架設鳥網，想藉此擄鴿勒贖，卻導致4隻保育類黑鳶遭纏住死亡。警方成立專案小組，於昨（7）日逮捕吳姓及王姓男子，並查獲遭捕獲賽鴿1隻及鴿籠、彈弓、鳥網等作案工具，訊後依加重竊盜罪嫌，將犯嫌移送基隆檢察署偵辦。民視 ・ 21 小時前
每月花百萬包養酒店妹！太子集團幹部開遊艇趴選妃 「奢華生活」曝光
太子控股集團（Prince Holding Group）涉嫌跨國詐騙、洗錢，日前檢調進行大規模搜索，一共拘提25名被告，查扣約45億元的資產，太子集團在台開多家空頭公司，其中天旭國際科技名面上是開發軟體，實則是營運博弈，暗中協助太子集團洗錢。檢警調查發現，天旭國際科技總務長62歲的李守禮實際上是擔任「性服務提供者」，派出酒店妹服務太子集團高層。鏡報 ・ 1 天前
太子集團詐45億台灣裝睡？媒體人曝3單位曾介入沒下文 質疑內部勾結
台北地檢署配合美英偵辦跨國詐騙案，追查「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台洗錢，不法金額超過台幣45億，震警社會。而美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣，並發布制裁名單，其中包括台灣有3人，惟其中2名台女卻已經交保，這讓資深媒體人吳政峰覺得不合理，甚至懷疑台灣內部有勾結。中時新聞網 ・ 1 天前
救國旅！ 觀光業籲「平均房價」分級 專家：很難
國旅被部分台灣人批評偏貴，CP值不高，如果以同樣的價錢寧願飛去日本玩，如今就有觀光業者點出，政府早該出手規範，將旅宿依平均房價分級定位，不是讓民眾拿國旅假日售價去跟其他處的平日價格比較，但專家分析這構想恐怕難實施。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
台塑運動會 王瑞瑜參與跑步項目 (圖)
台塑集團8日在明志科技大學舉辦企業運動會，台塑企業管理中心常委王瑞瑜（前中）參與5000公尺跑步競賽。中央社 ・ 15 小時前
太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見
社會中心／綜合報導從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，集團在台主嫌王昱棠、辜淑雯、李守禮都遭到羈押禁見，而警方攻堅太子集團豪奢據點的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
遺失身份證未掛失就沒事？女孩捲詐騙案成詐騙替死鬼 提二審討公道
根據《揚子晚報》報導，事件起於今年7月，小洛突接到來自河南某鎮法院的開庭通知，內容指控她與原告簽署留學合約後收款失聯。原來，原告曾與一名自稱「升學顧問」的人聯繫，支付3萬6400元人民幣申請馬來西亞某碩士課程，對方卻於收款後消失，而該「顧問」所用姓名、身份證號...CTWANT ・ 1 天前
防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離！估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，東部地區恐成主要受災區。花蓮縣政府今（11/8）日依據林業及自然保育署花蓮分署最新堰塞湖風險評估，劃設警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮三鄉鎮，共2720個門牌列入預防性撤離清單。光復鄉公所更明訂規範「上次淹水超過1.5公尺的住戶，一律強制撤離」，即使有二樓也不例外。太報 ・ 11 小時前
中國男童肚子痛看醫生「遭強摘6器官」！求救片震撼流出
國際中心／巫旻璇報導中國再爆「器官移植」引發爭議的事件！近日有上海小學家長爆料，官方要求家長簽署同意書，允許孩子參與一項長達9年的身體監測計畫，期間每兩年將採集一次生物樣本（如血液等）。消息曝光後引起家長恐慌與質疑，擔心所謂「健康研究」背後另有隱情，甚至懷疑孩子恐被納入「器官移植配對資料庫」。與此同時，山東省也傳出駭人聽聞的醫療事故，一名12歲男童兩年前因腹部受傷就醫，原以為只是例行的小手術，卻在術後驚傳被切除6個器官，導致孩子終身無法進食，必須依賴注射營養液維生。民視 ・ 1 天前
「假投資顧問」老梗 她險損失115萬元
林姓婦人在網路上遇到自稱女投資顧問的專員搭訕，在對方鼓動下到銀行要備款115萬元作為會員和投資下單，幸銀行行員機警多方詢問，才查覺應是遭鬼迷心竅，立即暗中通報北市警夫林分局文林派出所，才讓林婦免於失鉅款。警方表示，林婦是日前到北市文林路的新光銀行，要求提領115萬元現金，當時她會對行員的詢問，聲稱是自由時報 ・ 20 小時前
振宇前3季EPS 2.61元 普發萬元助推營運
【記者柯安聰台北報導】振宇五金（2947）10月合併營收2億122萬元，年增7.96%；累計1至10月合併營收19億414萬元，較去年同期成長6.66%。振宇董事會7日通過財報，前3季合併營收...自立晚報 ・ 23 小時前
啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。李多慧帶領小小隊員，大跳「Happy Dance公益應援舞」，號召全民一起用行動為愛發聲，用中文喊話「跟我一起應援樂作創益吧！」，還體驗展區內氣墊設施。「台灣樂作創益協會」打造全台最大公益沉浸式親子氣墊樂園，共設置7大展區，有4大亮點，像是巨型主題氣墊關卡與限定互動活動，週六起到月底，在台北松山文創園區，號召親子一起來玩公益。原文出處：啦啦隊女神「李多慧」擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞 更多民視新聞報導徐若熙、林智勝、李多慧全來了！味全龍感謝祭相關情報點這裡發揮你的想像力!小王子塗鴉賽頒獎 食品廠加碼捐10萬助弱勢澳洲消防猛男空降台北! 攜保養品牌做公益民視影音 ・ 21 小時前
台灣副總統在歐洲議會對IPAC致詞 范雲：國際對台支持來到新高度
[Newtalk新聞] 2025年「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7日傍晚在比利時布魯塞爾的歐洲議會召開，台灣IPAC共同主席、民進黨立委范雲說，這是台灣首次以會員國身分出席，也是第一次有國會議員到歐洲議會開會，她深感榮幸。這歷史性一刻代表國際對台灣的支持已來到新的高度，這是台灣的重要時刻，更是民主聯盟團結抗衡威權的歷史里程碑。 本次IPAC高峰會於7日至8日在歐洲議會舉行，來自超過20國家、50多位跨黨派國會議員與會，包括IPAC執行長Luke de Pulford、共同創辦人包瑞翰（Reinhard Bütikofer），以及歐洲議會共同主席Miriam Lexmann與Bernard Guetta等多位重量級議員。 會議聚焦中國的全球擴張與威權滲透，各國代表依序分享其面對中國威權擴張的挑戰及建議IPAC如何應對，副總統蕭美琴也現身發表演講，范雲對此表示，本次會議不只是台灣作為正式會員國首次與會，更是這是我國元首級高層首次於外國國會發表演講。 范雲在現場短講時，首先感謝IPAC對台灣的堅定支持，特別是在蕭美琴於捷克遭到來自中國的跨國壓迫時，IPAC是最早發聲的組織之一，展現民主新頭殼 ・ 21 小時前
委員會續停擺 NCC：431重大案無法審決
ＮＣＣ（國家通訊傳播委員會）委員名單再遭封殺，這也意味著，ＮＣＣ委員人數不足，委員會議仍舊無法召開。ＮＣＣ主秘黃文哲指出...聯合新聞網 ・ 22 小時前
太子集團建立全球犯罪網！律師嘆「現在抓的都是人頭」：幕後掌門人難抓
根據目前清查結果，遭查扣的不動產與財物包括：和平大苑豪宅11戶及48個車位（估值約38億1421萬元）、29輛高級進口車（總值超過8億5000萬元）、60個銀行帳戶（存款達2億3578萬元），以及仍在追回中的2輛豪車。相關人士共計25名被告遭拘提到案。律師陳君瑋對此案表示，儘管本次...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前