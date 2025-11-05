太子集團詐騙洗錢4大犯罪區塊 24名被告強制處分結果一次看

東埔寨太子集團在台灣從事洗、線上博奕非法行為，遭台北地檢署聲押禁見的核心幹部，自左至右分別為王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩、凃又文。太報綜合整理



台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團首腦陳志在台從事非法活動，檢察官針對該集團4大犯罪區塊進行查緝，自昨日發動搜索、拘提、約談行動，共計將集團在台灣的24名成員列為被告，總計聲押禁見台灣太子首腦王昱棠等集團高層共計5人，17人各以100萬元至3萬元不等金額交保，1人限制住居，另有1人原為證人，最後改列被告諭知限制出境出海。

一、綜覽全局核心成員

台灣太子負責人王昱棠：聲押禁見

王昱棠助理詹雯卉：交保80萬元、限制出境出海

王昱棠助理王蘭亭：交保5萬元、限制出境出海

台灣太子員工、王昱棠貼身助理黃佩婕（證人轉被告）：限制出境出海

陳志親信李添的貼身秘書劉純妤：交保15萬元

陳志親信李添的貼身秘書林昱姣：交保10萬元

二、第一區塊，台灣太子自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣購買和平大苑資產，再由聯凡等8間空殼公司持有，另外房貸餘款則由海外匯到尼爾公司名下帳戶繳交，涉及洗錢、詐欺部分

管理和平大苑凃又文：聲押禁見

尼爾創新登記負責人林揚茂：交保50萬元、限制出境出海

台灣太子員工林英傑：交保5萬元、限制出境出海

三、第二區塊，太子集團將資金挹注台灣發展線上博奕事業，這個部分已由美方認定是洗錢部分，涉及違法的公司包括設在101大樓的天旭公司，該公司吸收台灣工程師從事線上博奕程式編寫，以及由顥玥公司負責線上博奕的客服，這個部分涉及賭博、洗錢。

天旭公司人資長辜淑雯：聲押禁見

天旭工程師張芷寧：交保20萬

天旭工程師楊濱維：交保3萬

天旭資訊人員姜致亘：交保5萬

顥玥公司登記負責人李沛緁：10萬元交保、限制出境出海

四、第三區塊，當美國發布制裁新聞後，王昱棠立即指示天旭的幹部李守禮，將豪車緊急過戶到第三人或車行名下，另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，另外王昱棠還指示下屬將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。這個部分涉及隱匿犯罪所得，同樣涉及洗錢。

陳志親信李添在台司機邱子恩：聲押禁見

陳志親信李添在台特助李守禮：聲押禁見

車輛過戶仲介者楊竣凱：交保40萬元

楊竣凱介紹、協助李守德將豪車登記在名下的第三人王舜裕：限制住居

車輛過戶仲介者陳澤瑋：交保6萬元

陳澤瑋介紹、協助李守德將豪車登記在名下的車商劉書豪、劉書榮：各交保70萬元

轉匯1000餘萬的尼爾公司會計陳昱岑：交保50萬元、限制出境出海

五、第四區塊，太子集團在帛琉與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉及犯罪行為，其中台灣3名女子遭美方制裁

黃婕：交保50萬、限制出境出海

施亭宇：交保50萬、限制出境出海

註：另1名遭美方制裁的女子王蕾絢，已在拘提行動前離境

