太子集團詐騙黑錢曝光！38億11戶和平大苑當周杰倫鄰居 加48個停車位

記者楊佩琪／台北報導

檢調偵辦柬埔寨太子集團在台涉從事非法詐騙洗錢、博弈案，4日兵分47路發動搜索，拘提包括被美國列入制裁名單2名台籍女子共25名集團幹部、員工到案。搜索現場也曝光，47處含括101大樓內的線上博弈公司天旭，以及天王周杰倫也是住戶的豪宅和平大苑。檢警調並在和平大苑地下停車場查扣多輛豪華名車，奢華程度令人訝異。

▲太子集團名下8家空殼公司，都設在和平大苑內。（圖／調查局提供）

美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）將柬埔寨太子集團在台灣境內9家公司、3名台籍人士列入制裁黑名單。根據了解，3人分別是31歲的黃婕（HUANG, Chieh）、35歲的施亭宇（SHIH, Ting-yu），以及31歲的王蕾絢（WANG, Michelle Reishane），其中王女早在美國聯邦檢察官起訴集團董事長陳志時，人已不在台灣，黃、施2人則於4日被台灣檢警調拘提到案。

廣告 廣告

而檢調也於10月27日向台北地方法院聲請扣押該集團在台不法資產獲准，總價值高達45億2766萬餘元，奢豪程度令人乍舌。

包括天王周杰倫也是住戶的和平大苑，檢調扣押共11戶、48個車位，依實價登錄總價值約38億1421萬餘元。根據美方調查資料顯示，列入制裁名單的9家公司，其中就有8家公司地址登記在和平大苑。

包括位在29樓的聯凡公司和聯凡貳公司，還有30樓的澄碩公司、31樓的鳴灣公司、33樓的博居功公司以及博居貳公司，以及34樓的邁羽公司、35樓的睿督公司，全部都是空殼公司。

檢調也在和平大苑地下1樓停車場查扣到一共26輛豪華名牌轎車，像是勞斯萊斯、麥拉倫、藍寶堅尼、法拉利、保時捷、賓士等，總價值4億7758萬餘元。另也扣押60個相關銀行帳戶，內有餘額共2億3587萬餘元。

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

▲檢調在和平大苑內地下停車廠查扣26輛，總價值超過4億餘元豪華名車。（圖／調查局提供）

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

檢調搜索太子集團，查扣26輛各式高檔名牌轎車，總價值4億餘元。（圖／調查局提供）

更多三立新聞網報導

檢調47路搜索太子集團在台101、和平大苑詐騙據點 美國制裁2台女到案

憲兵欠債加入「臥龍會」洩情資！傳《零日攻擊》觀後感 國安法起訴

陳培瑜控遭陳玉珍施暴案開庭！藍白5立委被告全到 還原現場否認有衝突

中配碧潭溺死2女兒一審判刑16年6月 法官認報復心態故意殺害兒童

