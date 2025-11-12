太子集團詐騙45億元台灣洗防系統失靈？ 彭金隆這樣說！

面對太子集團洗錢案，金管會主委彭金隆表示，一切都在掌握中。

太子集團詐騙45億元、在台買11戶豪宅，引起市場譁然。今（12）日立委李坤城在財政委員會直指，台灣國家洗防系統失靈？金管會主委彭金隆這樣回答：小額現金阻詐是為了保護民眾，而大額金流則是反洗錢。

太子集團詐騙所得逾45億元，在台灣的10家銀行開了60個帳戶，並靠買11戶豪宅、29輛超跑等方式洗錢，引起市場關注與熱議。面對立委質疑，出席備詢的金管會主委彭金隆表示，太子集團2018年進入台灣至今，銀行按洗防的規定，異常交易就有通報，金融機構會報情資給調查局，調查局分析運用再採取動作，再給檢調單位，金融機構2019年起就有作大額洗錢申報，有辨識出來異常交易，並有作52次的申報。

然而，「有預防機制不代表就沒犯罪，要確認問題在哪，」彭金隆表示，至少牽涉三階段，檢視大額疑似洗錢通報、有無確實進行與精進。他強調，對小額現金阻詐是為了保護民眾，而大額金流則是反洗錢。

針對太子集團事件，10月14日美國制裁後，台灣立即凍結相關帳戶，並在隔日10月15日馬上啟動金檢，檢查局立即進駐，清查每筆金流，並針對10家涉案銀行約詢，就是為了確保台灣金融機構善盡反洗錢，「全程都有掌握」。初步查核結果是10家銀行的大額通報都符合規定。

