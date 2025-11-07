太子集團詐45億台灣裝睡？媒體人曝3單位曾介入沒下文 質疑內部勾結

太子集團涉嫌跨國大規模詐欺、洗錢，創辦人陳志被爆每年來台「巡田水」。（圖／翻攝自太子集團官網、調查局提供）

台北地檢署配合美英偵辦跨國詐騙案，追查「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌在台洗錢，不法金額超過台幣45億，震警社會。而美國政府已查扣太子旗下鉅額資產及價值150億美元比特幣，並發布制裁名單，其中包括台灣有3人，惟其中2名台女卻已經交保，這讓資深媒體人吳政峰覺得不合理，甚至懷疑台灣內部有勾結。

依警方資料，太子詐騙集團首腦為陳志，有9次來台紀錄。據維基百科顯示，陳志是柬埔寨華裔商人，現任太子集團控股董事兼主席（董事長），今年10月因涉入太子集團跨國犯罪組織案，從事巨量電信詐騙並強迫勞動，遭美英兩國政府起訴制裁，追繳其財產。美方並公布制裁名單，台灣3名女子被入，包括黃婕、施亭宇、王蕾絢，其中王蕾絢已出境。

警方查出，陳志自民國106、107年起，指示陸籍幹部與在台操盤人王昱棠在台進行洗錢，4日拘提天旭國際科技負責人王昱棠、人資長辜淑雯及被美方制裁的黃婕、施亭宇共25名被告，並聲押辜淑雯、王昱棠等5人；而黃婕、施亭宇2人各以50萬交保並限制出境出海。

吳政峰在昨（6）日播出的《關鍵時刻》節目提到，據他了解，陳志來台必「巡田水」，有錢到1000萬元以下的東西「你不要跟我報告」、自行運用；他來台灣是為了享樂，帶了很多小模、辣妹去包酒店或夜店，還去高檔餐廳吃飯，「就是帶著他的小弟，叫做李添」。

吳政峰表示，美國指定制裁名單，代表有犯罪證據，但黃女、施女卻50萬交保，「美國都點名這2個人了，為什麼押不起來？」他認為，美國也在看台灣的司法機關成效。

吳政峰進一步指出，調查局表示之前有監控此案，發現詐騙集團的錢大量進來台灣，被啟動金融機制的洗防機制，「因為超過一定數額的時候，金融機構就要通報」，調查局當時就懷疑，這一個資金從中國大陸或柬埔寨進來？可能是中共的資金，因此不是用刑事案件在辦，而是用國安案件在辦。

吳政峰透露，調查局、國安局、金管會當時有去介入了解，但是都沒有下文，「沒有然後了，所以你覺得美國會相信你嗎？」北檢現在有透過正式的司法互助協議，跟美方、帛琉調資料，但是目前的進度相對比較沒有那麼快。

主持人張炤和認為，如果今天真的照內政部長劉世芳講的，還有在地協力者，之前從2019年進來；他質疑為何到現在「沒有人可以動得了你」，「結果你現在這個案件爆發收網了，就不要有在地的協力者，現在還在幫陳志」。

吳政峰點出這就是重點。吳政峰分析認為，美方可能認為台灣都知道有陳志這一個人了，你為什麼不辦？吳政峰說，他合理懷疑台灣有沒有內部掛鉤？呼籲調查局要非常努力的辦，辦到讓美國相信，而北檢也要透過司法互助，釐清全案。

