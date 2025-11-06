太子集團詐45億為何輕易交保？郭正亮爆警政署專家驚人回應：監獄不夠

​​檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的特助劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議，也有不少人質疑為何台灣對於詐騙案總是輕判，甚至是在第一時間就交保？對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，自己曾就這個問題去請教警政署專家，結果竟得到對方「監獄不夠」的回覆，讓他十分驚訝，至今沒有解決，那就是矯正數的問題。

太子集團跨國詐騙案，檢調查扣45億龐大金額，但後續的裁定結果卻引發爭議，經複訊後，太子集團多名成員被裁定以3萬元至70萬元不等的金額交保，僅主管辜淑雯被聲請羈押禁見。

廣告 廣告

柬埔寨太子集團跨國詐騙案，檢調查扣45億龐大金額。（取自太子集團官網）

對此，郭正亮透露，自己也在立委任內曾和警政署的專家們討論詐騙相關議題，為何台灣對於詐騙案總是輕判，或在第一時間就能交保？當時對方的回應竟是「台灣的監獄不夠」，若將詐騙犯比照吸毒犯一律監禁，就占了3分之2的罪犯，其他罪刑更嚴重的罪犯恐怕就沒地方關押了。

郭正亮指出，當時自己也問到，台灣為什麼不能再多蓋監獄？對方則沒有回應。郭正亮認為，美國很多監獄都蓋在沙漠、建築面積巨大，此外，還有一些監獄是由軍營改建，台灣現在有不少地處偏僻的軍營，為什麼不拿來改建成監獄，這個問題到現在都沒有解決，這就是矯正署的鍋。

更多風傳媒報導

