太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕

柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。

「不禮貌鄉民團」11/5發文表示，希望外界記得這天是陳梅慧的生日，她在生命最後一刻仍持續對抗詐團。反觀日前涉洗錢45億元的太子集團案中，多名嫌犯卻陸續獲准交保，最低甚至只要5萬元。為了避免陳梅慧被大眾遺忘，粉專列出14點回顧陳梅慧生平重要事蹟。

「打詐女神」陳梅慧是前民間司改會執行秘書、台灣XREX虛擬貨幣交易所首席區塊鏈金融犯罪調查師，曾協助刑事局進行多起虛擬幣金流分析，參與過創意私房、郭哲敏等案。卻在2024年12月4日凌晨，搭乘Uber在國道發生6車連環追撞不幸身亡。

陳梅慧出事時正值她在調查88會館，車禍致死不禁令外界聯想是否真為巧合。如今發生這起震驚國際的跨國詐騙，多名嫌犯交保時間正好是陳梅慧的冥誕，不免令人鼻酸。

這個跨國詐騙帝國「太子集團」由華人陳志創辦，他以柬埔寨為基地，10年內跨國大規模詐欺洗錢，進而快速崛起，身價百億。直到今年10/8遭美國聯邦檢察官起訴，整起事件才全面曝光。

根據《聯合新聞網》、《ETtoday》報導，太子集團在台灣設有9家企業、3名台籍女幹部王蕾絢、黃婕、施亭宇，11/5複訊後，黃女、施女各交保50萬，限制出境、出海，王女則已離境。

而太子集團旗下天旭公司人資長辜淑雯11/5被依洗錢罪移送複訊後，因涉嫌重大、恐有串證之虞，今11/6凌晨裁定羈押禁見；陳志陸籍親信李添在台聘請的助理劉純妤則以15萬元交保，而她在交保後露出燦笑，也引爆網友怒火。

號稱集團在台二把手的辜淑雯，據說聲押時供稱不清楚公司業務，坦言對公司跨國支付不同貨幣現金早有疑慮，但因怕得罪老闆而不敢過問。由於法官認定辜淑雯明顯裝傻，再加上她刪除手機對話紀錄有滅證之虞，且在美方發布制裁訊息後，還聽命李添解散天旭變賣豪車，故裁定羈押禁見。

目前，檢調已向北院聲請扣押太子集團在台資產，共計18筆不動產，包括和平大苑11戶及48個車位，依實價登錄估值超過38億元；另查扣26輛豪車，包含勞斯萊斯、布加迪、麥拉倫、法拉利等、價值逾4億元，以及60個銀行帳戶、餘額合計超過2億元，扣押總額逾45億元。

據了解，英國、新加坡與香港等地也陸續凍結太子集團資產，規模從數億元到上百億元不等；而陳志本人則遭美方查扣價值約150億美元的比特幣。如今陳志人間蒸發，目前尚未有任何消息。





