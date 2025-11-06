太子集團詐45億「買11戶豪宅」 郭正亮喊可怕：金管會、調查局沒警覺？

檢調目前正在偵辦涉及逾45億元的太子集團詐騙洗錢案，發現該集團在台北101成立天旭公司，並在天王周杰倫居住的「和平大苑」豪宅購入11戶房產，同時美國也查扣了其持有的12萬枚比特幣。對此，前立委郭正亮質疑，金管會或法務部在調查黑金時，怎麼可能不知道？

郭正亮在節目《大新聞大爆卦》表示，太子集團在101成立辦公室，用線上博弈名義，招募工程師、客服營運人員，實際是做非法博弈。太子集團創辦人陳志犯案的金額是45億，騙到錢後，買周杰倫居住的和平大苑買了11戶，為什麼要這樣，因為他要房貸就可以洗錢，然後就用不動產，這11戶跟空殼公司開始做洗錢交易。

郭正亮提到，如果是金管會或者法務部調查黑金的，有人在和平大苑買了11戶，沒有一點警覺心，「你認為這有可能嗎？最大漏點就是這裡，有人突然間到豪宅買11戶，而且是同個公司進來買，然後都沒有警覺心哦？怪不得（台灣）會變成詐騙天堂阿，誰會在一個豪宅裡面買11戶？」

郭正亮透露，以前頂新集團買帝寶，都沒有買那麼多戶，人家是台灣最有錢的家族，「你這什麼都不是，就一個公司一直買，那（政府）都沒有意見？」

郭正亮批判，就不知道台灣法務部調查局到底在幹什麼，這麼明顯的動作，「我不相信他（陳志）在美國這麼囂張，在美國一定是比特幣在交易時被發現的，12萬枚很可怕，總金額是152億美金（約台幣450億），就是金額太大，周轉引起注意。」

郭正亮進一步表示，美國是10月中破這個案，台灣11月4日起訴，請問之前在幹什麼？「陳志那個資產也沒有轉移阿，一查就查到，有11戶和平大苑豪宅、48個車位、名車26輛、帳戶60個。」

主持人說，「所以不是美國那邊通報，在台灣還是讓他們繼續（做）？」，郭正亮回應，「本來就是啊，可怕就在這裡。」

