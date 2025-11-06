太子集團豪乳助理「網傳私照」曝光！高中同學：唉

各國檢警目前持續關閉、掃蕩「太子集團」的各個據點，以15萬「甜甜價」暫時幸運逃過牢獄之災的「豪乳女助理」劉純妤，全程燦笑離開北檢加上G奶暴力身材，引來不少爭議跟歪樓，昨（5日）晚間網上流傳她念書時的生活照，還有自稱她高中同學的網友上來留言。

疑似是劉純妤念書時的生活照。（圖／翻攝4ever.5566的Threads）

昨晚有民眾在Threads上發文，貼出疑似是劉純妤念書時的生活照，拿來和劉純妤被媒體拍攝的燦笑照做對比，眉批「笑口常開臭了嗎？！」引來不少網友留言驚呼：「同一人！？ 網友真的厲害，都懷疑比警調人員還有效率及能力了」、「檢調可以廢了！ KP沒金流 可以玩一年 這種有金流 五萬交保 北犬啊！北犬啊！ 你到底是政治打手還是詐騙走狗， 還是兩種皆是！」

疑似是劉純妤念書時的生活照曝光後，有自稱她高中同學的網友上來留言。（圖／翻攝4ever.5566的Threads）

而也有自稱是劉純妤高中同學的網友，上來留言嘆氣表示：「唉」，對昔日同窗如今變成詐團黨羽看來是覺得相當無奈，這位豪乳女助理的燦笑跟G奶暴力身材，看來還會引發不少關注，《中天新聞網》記者也持續求證照片是否為劉純妤本人。

劉純妤以15萬甜甜價交保，燦笑加上G奶暴力身材引來不少關注。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

