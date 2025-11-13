太子集團豪乳女特助交保燦笑被罵翻 台北地院：非北院裁定
台北地檢署偵辦柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台洗錢案，包括集團董事長陳志在台操盤手王昱棠4人，目前全被羈押，集團成員凃又文則以30萬元交保，引發全台關注的豪乳女特助劉純妤獲15萬元交保，面露笑容離開北檢畫面也引發熱議與批評聲浪，12日台北地院發新聞稿澄清，該項交保並非北院所為裁定。
台北地方法院表示，針對媒體報導柬埔寨跨國詐欺集團「太子集團」在台據點遭搜索，涉案特助劉女以15萬元交保引發輿論譁然一事，劉女獲15萬元交保為檢察官於偵查階段依職權命具保候傳。檢察官並未就該被告向法院聲請羈押，故法院依法無從介入，該項交保並非本院所為的裁定。
北院進一步說明，依刑事訴訟法規定，偵查階段被告之逕命具保、聲押或釋放，均屬檢察官職權範圍。法院僅於檢察官聲請羈押時，依法審查並裁定是否羈押。此一制度設計，係為確保偵查與審判之職權分際，並兼顧人權保障與程序正義。
台北地方法院強調，社會各界對於打擊跨國詐欺犯罪的期待與關切，本院深表理解與尊重，並將持續秉持依法審理、慎重裁量之原則，致力於公義與社會安全的實現。
中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心
◆反詐騙多方查證專線：165／110
