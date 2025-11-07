太子集團豪乳特助劉純妤社群自介「腳踏實地」 遭網狠酸

日前遭到檢調大動作搜索的跨國詐騙集團太子集團，其中天旭國際科技總經理特助劉純妤，在北檢複訊後以15萬元交保，步出地檢署時面露燦笑還展現「事業線」。有網友分享劉女關閉社群前的自介頁面，引發討論。

太子集團特助 劉純妤，因走出地檢署時滿臉笑容，且展現傲人上圍，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

劉純妤傲人身材曝光後引發討論，有網友挖出劉純妤的英文名字叫「sherran」，並在Threads上發現她分享家人影片，推測她已是人母身分。面對大批網友肉搜，劉純妤疑在5日將IG、FB、Threads等社群關閉，更外傳甚至將LINE帳號刪除，靜待司法調查。

不過有網友在劉女關閉社群前截圖自介頁面，內容寫著，「魔鬼藏在細節裡，注重每一個小細節，一步一步腳踏實地，點點的累積也可以創造很大的收益」，引發討論。不少人則狠酸：「現在很多詐騙都會用假掰的勵志小語來包裝正當化自己幹的缺德事」、「魔鬼就是她自己」、「腳踏實地搞詐騙？有夠諷刺」、「真垃圾好敢講」。

