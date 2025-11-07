太子集團豪乳特助劉純妤被肉搜 Google搜尋驚人發現！

日前遭到檢調大動作搜索的跨國詐騙集團太子集團，其中天旭國際科技總經理特助劉純妤，在北檢複訊後以15萬元交保，步出地檢署時面露燦笑還展現「事業線」，引發網友熱議。大批網友紛紛上網搜尋她的背景，目前劉純妤的臉書已關閉，社群帳號也被刪除。

太子集團特助 劉純妤，因走出地檢署時滿臉笑容，且展現傲人上圍，引發網友熱議。（圖／翻攝畫面）

由於劉純妤傲人的身材，首度在媒體前曝光，火速登上熱搜話題，不少人對她的背景很好奇，紛紛上網搜尋，可能是搜尋次數太多，只要打上關鍵字，就會顯示網友曾搜尋相關IG、FB、linkedin、Threads等字眼，就有網友挖出劉純妤的英文名字叫「sherran」，並在Threads上發現她分享家人影片，推測她已是人母身分。面對大批網友肉搜，劉純妤疑在5日將IG、FB、Threads等社群關閉，更外傳甚至將LINE帳號刪除，靜待司法調查。

此外，劉純妤在LinkedIn（領英）的資料也被網友肉搜曝光，自介顯示她畢業於紐西蘭奧克蘭理工大學（Auckland University of Technology），曾擔任貓食品牌Hulucat紐西蘭店經理，也曾在卡達航空擔任空服員一年，接著就來到「天旭國際科技有限公司」工作超過5年。

不少網友在網路上搜尋「 劉純妤 」，因為被背景起底，據傳劉已關閉臉書更刪除社群帳號。 （圖／翻攝畫面）

在領英上，劉純妤自我介紹提到「是有經驗的執行助理。平時主要是遠端工作，並每天向主管回報工作進度。有時會在主管出差時隨行，擔任英語口譯。由於工作性質特殊，曾經處理過許多『特別且新穎』的任務。」她還提到，自己負責管理和採購奢侈品，例如陳年烈酒、葡萄酒和藝術品，目前也已經關閉。

根據了解，太子集團在台灣成立天旭公司，由人資主管辜淑雯，負責招募工程師幫忙設計線上博弈程式，以顥玥公司員工擔任線上博弈的客服工作，等於是把台灣當成太子賭博事業的隱形基地，太子集團還在台北101大樓設置私人招待所，分別將15樓、49樓整層租下。

台北地檢署4日指揮警調搜索47處、拘提23名被告，查扣45億不法所得，包含和平大苑11戶豪宅和多量神級超跑。專案小組調查發現，太子集團為掩飾跨國犯罪所得，在台成立多家公司，其中包括由台灣太子公司主導，把境外資金引入聯凡等8家人頭公司，購買台北市和平大苑豪宅置產。

檢方連續2日複訊，訊後對「天旭公司」人資長辜淑雯、負責人王昱棠及陳志左右手李添的在台特助李守禮、幹部邱子恩、凃又文等5名核心幹部，皆遭聲押禁見，其餘19名被告則以3萬至100萬元不等金額交保；台北地院昨裁定王男、辜女、李守禮、邱子恩四人羈押禁見，凃又文獲30萬元交保。

