太子集團豪宅總管凃又文30萬交保 北檢不服抗告遭高院駁回

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，上周聲押禁見天旭科技董事長也是太子集團在台最高幹部王昱棠、人資長辜淑雯、幹部凃又文、邱子恩及董事長特助李守禮等5人，其中負責豪宅「和平大苑」資產管理的管家凃又文，遭台北地院裁定30萬元交保並限制住居，北檢不服提起抗告，台灣高等法院今（12）日裁定駁回抗告。

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，拘提幹部凃又文，訊後30萬交保，北檢不服提起抗告，高等法院今駁回抗告。（圖／資料畫面）

北院合議庭認為，凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，但依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌後，認為無羈押必要，以30萬元交保並限制住居，高等法院指出，北院裁定核無違誤或不當，應予維持。

廣告 廣告

高院進一步說明，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告確有串證、滅證及逃亡之虞，然依被告到案後情狀及卷內相關事證情形，凃又文並無串證或滅證之虞，且原審諭知的強制處分，對被告而言也有相當強制性，堪為羈押之替代手段，因此抗告無理由，應予駁回。

太子集團爆發跨國洗錢案，檢察官指揮警方前往「和平大苑」查訪蒐證，但遭管委會拒絕，甚至管委會還將此事通報台灣太子公司及凃又文知曉，凃又文即向「領導」陳秀玲通風報信，陳秀玲指示凃又文匯款美元、日幣至「財務中心」尼爾公司帳戶，被認定涉及協助脫產。

延伸閱讀

影/澎湖馬公基督教長老教會驚傳爆炸聲 高壓電線短路起火

宜蘭傳藝大橋也有災情！車道淹成河道 車輛逆向險象環生

影/高雄婦穿雨衣、戴安全帽進郵局遭勸導 三字經飆行員