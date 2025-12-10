太子集團豪砸「10億買遊艇洗錢」曾停基隆漁港…香港博高在台帳房遭聲押

社會中心／台北報導

玄古管理顧問公司現任負責人王俊國遭聲押。（圖／記者楊佩琪攝）

台北地檢署持續偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案。檢調追查發現，太子集團曾以香港商名義，購入4艘豪華遊艇，長期停靠在基隆碼頭，懷疑表面上為供集團幹部、成員玩樂，實際恐涉及洗錢金流，9日再度發動搜索，拘提香港博高公司在台設立玄古管理顧問公司現任負責人王俊國、香港博高公司登記負責人、太子集團遊艇管理者吳宜家，以及等6名被告到案；複訊後，向法院聲請羈押王男。

檢警於11月4日發動第一波搜索拘提行動，拘提包括柬埔寨太子集團在台操盤手王昱棠、人資長辜淑雯、管理和平大苑11戶豪宅的凃又文等台灣核心幹部、成員24人到案，訊後4人聲押獲准；尼爾創新負責人林揚茂則以100萬元交保。同月18日發動第2波搜索拘提行動，林揚茂、鄭巧枚、陳麗珊3人涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯嫌重大，且有事實足認有串供之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

根據美國司法部起訴陳志顯示，柬埔寨太子集團在多國以購買房地產、奢侈精品、私人飛機、豪華遊艇等作為洗錢工具其中一環；台灣部分，檢調除了查扣11戶和平大苑等不動產、34輛豪車、48個停車位外，還發現太子集團以香港博高公司名義，購入4艘價值逾10億元的豪華遊艇，曾長期停靠在基隆八斗子漁港。

據了解，這些價值不菲的豪華遊艇，本是博高公司幕後老闆陳志的親信、柬埔寨籍中國男子吳逸先負責管理的，但在疫情爆發後，他就不再入境台灣，而遊艇的相關管理事務則改由吳逸先的胞姊吳宜家負責。

然而，這些遊艇，表面上供集團高層、幹部等玩樂用，疑似被用來走私資金，且為製造斷點，公司每隔一段時間就會關閉並變賣遊艇。在美國司法部公布起訴後，其中3艘已經變賣，剩下1艘於1月間離開台灣，博高公司並也結束玄古公司的業務，都讓檢調懷疑該些遊艇的用途恐不僅只用來玩樂，恐與洗錢金流有關。

太子集團案第4波搜索，拘提玄古管理顧問公司現任負責人王俊國。（圖／記者楊佩琪攝）

此外，檢調也查出，玄古管理顧問公司負責人王俊國，涉嫌專門替太子集團轉交現金流給天旭公司，疑用來支付中國籍高階幹部來台開銷，同時幫忙保管吳逸先發放在台管理遊艇員工的薪水，被認為是香港博高公司的「在台帳房」。在洗錢案爆發後，王俊國緊急將新台幣700多萬藏回彰化老家，另有新台幣500多萬元現金及大批人民幣、日圓、韓幣、披索等外幣，則放在台北住家。

台北地檢署9日指揮調查局、刑事局、台北市信義分局兵分14路搜索，除拘提玄古管理顧問公司現任負責人王俊國、香港博高公司負責人吳宜家、吳女的丈夫吳柏毅、行政人員傅璻如、玄古管理顧問公司前負責人許晉碩以及船長黃慶德等6人外，也在王男位於彰化、台北住處查扣新台幣1300萬元；複訊後，由於王男一直對金流來源交代不清，檢方認有串滅證之虞，以涉犯《洗錢防制法》等罪，聲押王男。

至於香港博高公司負責人吳宜家同樣涉犯《洗錢防制法》等罪，以270萬元交保、限制出境出海及限制住居，並實施科技監控，吳宜家的丈夫吳柏毅以100萬元交保，船長黃慶德80萬元交保，玄古管理顧問公司行政人員傅璻如60萬元交保，玄古管理顧問公司前負責人許晉碩30萬元交保。

