太子集團豪砸10億買遊艇洗錢 管理顧問公司負責人遭收押

太子集團跨國詐欺案，檢方發動第四波搜索行動。（圖／東森新聞）





太子集團跨國詐欺案，檢方發動第四波搜索行動。檢方查出太子集團曾有4艘遊艇停在台灣，懷疑這些遊艇不只提供娛樂用途，甚至進行跨國走私。9號搜索負責管理遊艇的「香港博高公司」，並拘提6名相關人員及負責人。

北檢偵辦太子集團跨國詐欺案第四波搜索，這回是替太子集團管理遊艇的香港博高公司負責人及相關人員，其中吳姓負責人經過複訊原本以600萬元交保，不過交保金遲遲湊不出來，因此降為270萬元，並限制出境出海及住居。

廣告 廣告

檢方查扣豪車豪宅繼續追查，發現太子集團曾經有四艘豪華遊艇停在台灣，而其中三艘已經變賣，最後一艘在年初就已經駛離台灣，根據了解，表面上這些遊艇是提供集團成員來台享樂之用，但專案小組追查發現疑似另有用途，懷疑遊艇充當行動金庫進行跨國走私，9號檢警兵分多路，持搜索票拘提6人到案，全案持續偵辦。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

500萬人看彰化夫妻活春宮 一時「性」起車震下場慘了

跪地求饒滿臉血！檳榔攤闆娘遭砍亡 女兒認屍哭癱腿軟

不甩保護令「週週亂倫」 父母逼3女兒作假證護獨子

