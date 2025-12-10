太子集團豪華遊艇疑有他用？北檢第4波搜索！拘提6人 她600萬交保

北檢針對太子集團發動第4波搜索，拘提6人，其中黃姓被告被移送北檢。馮茵攝

美國司法部、財政部聯手破獲以柬埔寨「太子集團控股（Prince Group）」為首的超大型跨國詐騙組織，並公告制裁組織相關單位共計146個，其中有9家在台登記的公司，竟藏在與周杰倫為鄰居的頂級豪宅「和平大苑」內。台北地檢署持續偵辦，於昨（9）日發動第四波搜索，拘提王姓被告等6人到案，並在今（10）日陸續將6人移送至地檢署複訊。稍早，公司女負責人吳宜家遭令以600萬元交保。

今年10月間，美國司法部與財政部聯手，破獲以柬埔寨「太子集團控股」為首的超大型跨國詐騙組織，起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲集團創辦人陳志。據報導，陳志自2011年至柬埔寨「發展」詐騙園區，以冷血暴力手段的「殺豬盤」模式，強迫被害人從事電匯詐騙，並在獲取天量財富後投入房產及加密貨幣藉以洗錢。

同時，美國財政部也將太子集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於同年月14日公告。對此，台北地檢署旋即指揮警、調共組專案小組偵辦，自今年11月起陸續發動搜索行動，偵辦迄今累計有31名被告，共有7人遭羈押。

據了解，太子集團在台4大犯罪型態，包括購置和平大苑豪宅、豪車，利用「尼爾公司」以母公司資金支付房貸涉洗錢；其次是將資金挹注台灣，利用「天旭公司」、「顥玥公司」發展線上博奕事業；第三則是將豪車過戶到車商，及將台灣名下千餘萬元轉到尼爾公司隱匿資產；最後是由台籍幹部涉嫌在帛琉洗錢。

檢方除了抄出太子集團在台的高級幹部，也向法院聲請扣押集團的不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛豪車及銀行帳戶，初估價值達45億2766萬餘元。然而，專案小組追查，太子集團旗下有艘豪華遊艇，原本也停泊在台灣並由專人管理，表面上看似供集團高層享樂，檢方卻懷疑背後是否另有用途。

台北地檢署執行第四波搜索行動，於本月9日指揮調查局台北市調處、基市調查站、刑事局第九大隊、信義分局等單位，持票搜索王姓被告等6人住居所及玄古管理顧問公司、逸先科技公司，共計14處所，並拘提王姓被告等6人到案說明，今日將陸續移送至地檢署複訊，進一步釐清案情。

據悉，第四波搜索行動中拘提的6名被告，疑為玄古管理顧問公司、逸先科技公司相關人員。稍早，公司女負責人吳宜家已先行接受檢察官複訊，訊後遭令以600萬交保並限制出境、出海。



