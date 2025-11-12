太子集團買豪宅名車涉洗錢 金管會：檢討相關規範

（中央社記者蘇思云台北12日電）立委質疑太子集團涉嫌設立類似空殼公司買豪宅洗錢。金管會主委彭金隆今天表示，銀行都有依規定通報，但從個別案例觀察，仍有突破洗防機制狀況，後續將檢討相關規範，另外，針對購買豪宅豪車金流，也會思考流程中如何防杜。

立法院財政委員會今天邀金管會主委彭金隆就「推動普惠金融與金融科技概況及相關措施」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委李坤城關切，太子集團以詐騙所得現金購買11戶豪宅、48個車位、26輛名車，金流規模龐大卻無人警覺，擔憂政府洗防機制形同虛設。

國民黨立委林思銘也質疑，太子集團透過多個空殼公司購買多戶豪宅，部分空殼公司資金來源為僑外資金，也有資本額僅數百萬的公司可以向銀行借款達2億元，難道銀行毫無察覺異樣。

彭金隆指出，購屋最後都是現金，要看現金來源是自有資金還是銀行貸款，此案來說，有些是透過僑外資資金，透過匯入存款，拿存單質借，因此不是信用質借狀況。銀行確實有察覺異常，因此108年以來針對此案合計通報52次，只是過去的金流非常複雜，金管會並沒有卸責，也在努力了解。

金管會銀行局長童政彰會後受訪時說明，國家防制洗錢有「金三角」體系，包括洗防情資中心、監理機關與執法機關。監理機關除了金管會之外，也包含其他部會，不只是金融機構發現異常要做通報，假設房屋仲介發現有些職務個人可以買到價值5億元的房子，也有申報義務，各行業有疑似洗錢情資要通報到洗防情資中心，再來分散運用給不同執法機關。

童政彰指出，金管會關注金融業事前是否落實認識客戶（KYC），客戶資金異常時是否有持續強化客戶審查（Enhanced Due Diligence, EDD），過程中若有金流異常業者就要做大額申報、疑似洗錢申報等，初步找銀行了解，銀行都有做KYC、EDD跟洗防申報。

至於立委提到僑外資部分，童政彰指出，有些個案是本國人，後來透過更換負責人方式變成僑外資，銀行針對有沒有經濟部僑外資資格進行審查。至於買房案例，業者登記營業項目很多，其中一個是投資台灣不動產，因此在銀行開戶時就是不動產投資業名義，銀行也有審查所做行為是否為不動產投資，以及是否符合商業登記行為等。

彭金隆強調，金管會密切跟高檢署合作，近日會議也成立跨部會工作小組處理，銀行針對異常交易都有做通報、提供各種情資，以利後面犯罪偵防，銀行都有依照規定進行，但如果真的被犯罪集團突破機制，體系就要做檢討。

國民黨立委洪孟楷關注，太子集團幾十億資金流入台灣，再透過買豪宅、名車等方式，這類高單價商品成交數量少，未來是否可能針對這塊交易資金來源有更多管理。

彭金隆解釋，每個國家都鼓勵外資投資，這次案件也突破很多國家的洗錢規範，因此須好好跟國際合作，也要檢討相關規範。個案的資金匯入過程，並非單純匯一筆錢進來而已，中間有許多複雜手法，也請檢查局人員釐清，藉由這次案例也會針對豪宅豪車金流，思考流程中如何防杜。（編輯：潘羿菁）1141112