太子集團超跑法拍成夢幻車展！「四大神獸」齊聚，整批市值上看十億
台灣即將出現罕見的高規格司法拍賣現場。法務部行政執行署台北分署宣布，將於3月2日在台灣警察專科學校，公開拍賣太子集團遭查扣的33輛頂級名車。
由於標的物價值極高，主辦單位首度設下「50萬元保證金」門檻，有意競標者須先完成登記並繳交保證金，才能進場實地觀覽並參與喊價，此舉也被外界形容為「司法史上最貴入場門票」。
「四大神獸」級超跑齊聚！整批市值上看十億
本場拍賣最受矚目的，是車迷口中被稱為「四大神獸」等級的限量超跑齊聚一堂。依公開資訊，拍賣名單包含布加迪Bugatti Chiron Sport、麥拉倫McLaren P1與Senna，以及法拉利Ferrari LaFerrari、812 Competizione、Monza SP2等多款全球限量車型，另有勞斯萊斯、保時捷918等高單價旗艦車款。
其中，單一輛布加迪Chiron Sport市價即被部分媒體估算接近新台幣億元水準；整體33輛名車若依市場行情推估，總價值上看數億元，甚至逼近十億元規模，堪稱國內司法拍賣史上單價與規模雙雙創高的一次大型變價行動。車圈人士也直言，這樣的陣容即便放在國際車展，都屬難得一見。
限時賞車、禁觸碰！保證金僅收即期支票
行政執行署指出，本次拍賣為維護安全與秩序，僅限完成應買登記的民眾，在指定時段內依序進場賞車，現場禁止觸碰或試乘。50萬元的入場保證金須以經金融主管機關核准之金融機構所開立的即期支票繳交，不接受現金或信用卡。拍賣所得將依法繳入國庫，或依後續司法裁定返還被害人。
查扣資產逾50億 超跑集中一次拍賣
這批名車之所以流入法拍市場，源自台北地檢署偵辦的太子集團跨境詐欺與洗錢案件。檢調查出，太子集團長期涉入網路博弈、非法吸金與投資詐騙，透過多層空殼公司與境內外帳戶進行洗錢，並將不法所得轉換為豪宅、名車與奢侈品。
自2025年下半年起，檢警陸續聲請法院裁定扣押太子集團在台資產，包括24筆不動產、300多個銀行帳戶，以及大量精品、珠寶與名車，總價值估計逾新台幣50億元。行政執行署配合「及早變價」原則，已先行拍賣部分精品與名表，並保留最受矚目的超跑資產，集中於3月2日一次公開拍賣。
