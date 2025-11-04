太子集團跑車「4大神獸」全買齊！億級「馬王」法拉利LaFerarri恐淪拍賣品

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量499台、三大神車之一的法拉利跑車LaFerrari也遭查扣。調查局提供



柬埔寨太子集團董事長陳志涉嫌將跨國非法活動在台洗錢置產，台北地檢署今（11/4）日指揮調查局北市調處、刑事局執行搜索行動，拘提25名犯嫌到案說明，並已查扣豪宅、跑車、存款資產逾45億元。最誇張的是，當調查人員抵達集團購入的和平大苑時，驚見車迷公認的超跑「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder（後三輛也稱為3大神車）竟全部買齊，4台粗估就要超過新台幣4.5億元，簡直是豪氣逼人。

調查指出，柬埔寨跨國企業「太子集團控股」（Prince Group）涉嫌從事電信詐欺、博弈、洗錢等非法活動，創辦人兼董事長陳志日前遭美國聯邦調查官起訴，目前行蹤成謎。根據美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）的制裁名單，陳志在台灣實質掌控「台灣太子不動產投資」等9家公司，還有3名台灣女子HUANG, Chieh（31歲）、SHIH, Ting-yu（35歲）、WANG, Michelle Reishane（31歲）涉入。

北檢接獲消息後，10/15火速分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局積極偵辦。據了解，遭美方發布制裁的2名女子黃婕（HUANG, Chieh）、施亭宇（SHIH, Ting-yu）今天被約談，但另名遭制裁的女子王蕾絢（WANG, Michelle Reishane）已潛逃出境。

據美國司法部的起訴書，陳志長期以「Vincent」之名在國際商界活動，司法部指出，他不僅擁有多重國籍，也曾在新加坡、英國與台灣居住，並「至少出入台灣10次」。翻攝自princeholdinggroup

為避免脫產，承辦檢察官日前向法院聲請扣押太子集團在台洗錢的不法資產，北院10/27裁准。誇張的是，當調查人員進入和平大苑執行扣押任務，走入地下停車場，赫見太子集團拿著不法所得購入的大量名車，就停在此地。其中，最為車迷津津樂道的「4大神獸」及「3大神車」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder竟然全部買齊，豪奢程度令人讚嘆。

4台車不只要價不斐，有錢還未必買得到。「馬王」法拉利LaFerarri二手價格還連年飆升，去年曾喊出1.3億新台幣的高價；「山豬王」布卡堤Bugatti Chiron，基本售價就要250萬歐元（約新台幣8800萬元），若再新增客製化項目和稅金，價格可達1.5億。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，布卡堤跑車Bugatti Chiron也遭扣押。調查局提供

麥拉倫McLaren P1二手市場價格曾高達近新台幣9千萬元；至於保時捷918 Spyder，根據官方資訊，要價也超過新台幣6千萬元。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，全球限量375台、三大神車之一的麥拉倫P1也遭查扣。調查局提供

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，三大神車之一保時捷918 Spyder也遭扣押。調查局提供

事實上，早在美方公開制裁陳志、指控他涉及在台洗錢不久後，媒體就已揭露，他低調出入和平大苑，卻狂熱蒐集超跑，佔據B1停車場至少一半空間。如今真相大白，豪氣砸錢買來的名貴跑車，竟然是靠搞跨國集團詐欺、博弈賺來的，屆時，如果不繳回全部的不法所得，恐怕也是淪為拍賣品，易手他人。

