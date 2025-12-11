太子集團跨國洗錢案扯出豪華遊艇！負責人千金讀名校 開賓士上學

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，查出疑似以豪華遊艇洗錢，遊艇則長期停放在基隆八斗子碼頭。圖為八斗子碼頭。（取自基隆市政府網站）

台北地檢署偵辦太子集團跨國洗錢案，調查中意外牽出豪華遊艇、名車與家族關係的複雜網絡。檢方發現，太子集團以香港公司名義購入4艘豪華遊艇，由柬埔寨籍吳逸先與胞姊吳宜家負責管理，長年停靠在基隆八斗子碼頭。更令人關注的是，吳宜家女兒是名校政治大學高材生，平日上課竟開著舅舅名下的賓士E250代步，是同學口中的「神祕好野人」。

檢調指出，吳逸先原籍中國，後改為柬埔寨籍，為太子集團核心幹部，深受主席陳志重用。疫情後他未再入境台灣，遊艇事務便交給胞姊吳宜家打理。4艘遊艇從2017年起多次停靠基隆港，據了解曾用於私人派對，甚至出現旗袍女郎陪同迎賓。洗錢案曝光後，三艘遊艇先後離台，最後一艘也在今年初駛離。

遊艇頻繁靠港用途為何？

檢方調查，吳逸先除豪擲巨資購入4艘遊艇，也買下多輛豪車，其中一部賓士E250提供外甥女上學。雖然車由租賃公司登記，真正車主仍是吳逸先。至於購車資金，初步排除與洗錢直接相關，因此未查扣。

進一步追查金流，檢方發現集團在台設有地下匯兌組織，由玄古管理顧問公司負責人王俊國負責調度金流，每逢陳志或集團高層來台消費娛樂，費用皆由他以現金結帳。專案小組在彰化與台北查扣1300萬元現金及多種外幣，王俊國因未交代金流明確來源，被聲請羈押禁見。

豪華陣仗藏鏡人是誰？

檢警也發現，吳宜家與其夫吳柏毅皆擔任相關公司負責角色，兩人雖涉案，但分別以270萬元、100萬元交保。遊艇船長與管理人員也被裁定以30萬到80萬元不等交保。現階段仍有部分共犯未到案。

漁民透露，遊艇曾停在碧砂漁港，外觀像跑車般會反射變色，船上出入者穿著亮眼，宛如「電影場景」。

