太子集團跨國洗錢案 北檢發動第8波搜索約談水房業者
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，展開多波搜索行動，今天指揮調查局基隆市調查站進行第8波搜索，搜索水房業者曾姓男子住居所，並約談曾男到案，稍晚將移送北檢複訊。
以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室將太子集團在台灣設立的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署同年10月15日主動分案調查，已展開多波搜索行動。
檢調查出，在帛琉經營渡假村的石姓男子涉嫌提供場所供太子集團洗錢、博弈。檢察官2日指揮調查局執行搜索，約談、拘提石男等7人到案，訊後諭令石男新台幣120萬元交保。
北檢查出，渡假村的登記負責人為曾姓男子，今天指揮調查局基隆市調查站展開第8波搜索，搜索曾男住處，並約談曾男到案，稍晚將移送北檢複訊。
