太子集團跨國洗錢案！ 檢調第5波行動再拘提8人

檢調偵辦太子集團跨國洗錢案，專案小組發動第5波搜索，帶回多人！原來集團在疫情期間，悄悄把水房轉移到帛琉的度假村，場地提供者是一名石姓退休軍官。多年前退休轉往帛琉，發展水上旅遊業，在當地小有名氣，訊後以120萬交保。其餘還有水房江姓業務，以及多名工程師，分別以10到50萬不等交保。

穿著印有國防大學理工學院，「CCIT」臂章外套，看到鏡頭態度從容面帶微笑，他是帛琉1間豪華渡假村的，台籍石姓負責人，疑似和太子集團扯上關係，訊後120萬元交保，找上他的則是太子集團成員，負責處理水房業務20萬交保，檢調持續追查太子集團跨國洗錢，在台展開第5波搜索。

檢調發現，碧海藍天的旅遊聖地帛琉，也有太子集團的版圖，由於柬埔寨總部面臨掃蕩壓力，加上2020年疫情爆發，他們因此悄悄把水房轉移至帛琉，江姓業務找上石姓負責人，進而提供場地協助洗錢，記者VS.施姓女子VS.黃姓女子說：「有為太子集團在帛琉置產洗錢嗎。」

前幾波行動遭帶回的女子，當時就是負責帛琉業務，檢調向上再追出石姓負責人，石姓負責人過去，曾是國安局校級軍官，軍職退休後，2017年轉換跑道，到帛琉發展水上旅遊業，在當地華人圈小有名氣，這是搜索另外還帶回6名，太子集團旗下工程師，其中3人甚至已經是第二度被拘提，太子集團犯罪版圖，檢調持續追查。

