太子集團跨國洗錢案 檢追名下四艘遊艇拘提六人到案

社會中心／綜合報導

北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，除了查扣豪宅、名車，針對名下豪華遊艇，發動第四波搜索行動，一共拘提六名太子集團成員，根據檢方掌握，太子集團疑似透過香港公司名義，購買了四艘遊艇，長期停靠基隆碧砂漁港，其中三艘陸續變賣，另外一艘今年一月離開台灣，不排除提供貴賓玩樂，還涉嫌走私資金。

負責管理台灣遊艇業務，太子集團旗下玄古管理顧問公司，王姓負責人，被警方帶進北檢時，戴上帽子加口罩，一路低頭不語。同樣是玄古管理顧問公司，前許姓負責人，一併也被帶進北檢複訊，穿著綠色外套，香港博高行政人員傅姓女子，以及香港博高備位董事吳柏毅，紛紛遭到拘提約談，北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，發動第四波搜索行動，全因集團除了拿來贓款，在台灣購買豪宅、豪車，甚至還購入豪華遊艇，一方面招待貴賓，另一方面疑似還涉及洗錢藏贓。記者vs.太子集團所屬遊艇黃姓船長「負責保管遊艇嗎，走這邊走車道。」

廣告 廣告

太子集團跨國洗錢案 第四波搜索行動 拘提六人到案

玄古管理顧問公司現任負責人王男 遭北市信義分局刑警帶進北檢複訊（圖／民視新聞）

負責台灣駕駛遊艇的黃姓船長，以及香港博高負責人吳宜家在內，一共六人遭拘提，根據了解，太子集團疑似先在香港成立博高公司，管理遊艇，另外在台灣設立玄古管理顧問公司，招募員工處理遊艇在台業務，四艘豪華遊艇長期停泊碧砂漁港，案件爆發前，有三艘已經變賣，一艘今年一月就離開台灣，檢方懷疑遊艇被充當行動金庫，甚至跨國走私資金。

太子集團跨國洗錢案 第四波搜索行動 拘提六人到案

香港博高備位董事吳柏毅 被調查官帶到北檢複訊（圖／民視新聞）

法警vs.香港博高負責人吳宜家「往右走往右走，這邊這邊直接走直接走。」香港博高負責人吳宜家，原本六百萬交保，疑似籌不出錢，改降保為270萬，是不是透過豪華遊艇，作為洗錢工具，檢警調持續抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：太子集團跨國洗錢案 第四波搜索行動 拘提六人到案

更多民視新聞報導

第4波搜索太子集團「查扣豪華遊艇」 拘提6人移送北檢複訊

最新／北檢查扣太子集團4豪華遊艇 香港博高公司登記負責人270萬交保

財政部打詐防車手洗錢 研議ATM提款「禁戴口罩、安全帽」

