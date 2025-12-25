太子集團跨國洗錢案 疑協助處理在台金流 劉姓特助加保50萬元

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣包括勞斯萊斯等各式名車，查出名車均以現金在台灣向車商購買，經手者為劉姓特助。為釐清太子集團在台相關金流，11月間首度約談劉女，諭令15萬元交保。檢察官昨天指揮刑事局再次傳喚劉女到案，今天（25日）凌晨諭令加保50萬元。北檢昨天也傳喚另四名設計軟體工程師，訊後10萬元至25萬元不等交保。

北檢偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查扣各式名車，查出名車均以現金在台灣向車商購買，經手者為劉姓女特助（前），為了解買車相關金流，24日再次傳喚劉女到案說明。（中央社）

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。台北地檢署10月15日主動分案偵辦，11月起展開搜索、約談行動，聲押禁見多名太子集團在台幹部獲准。

另外，為保全太子集團在台洗錢的不法資產，檢方向法院聲請扣押不動產18筆，以及包括勞斯萊斯、法拉利、藍寶堅尼、保時捷等各式名車26輛、銀行帳戶60個，合計扣押物價值高達新台幣45億2766萬餘元，台北地方法院已於10月27日裁定准予扣押。

北檢11月間首次約談劉姓特助到案，訊後諭令15萬元交保，一度引起社會議論。為釐清太子集團相關金流，檢察官昨天指揮刑事局，以被告身分再次傳喚劉女，另傳喚太子集團旗下天旭公司的4名設計軟體工程師，到案釐清案情。

檢察官漏夜複訊後，今天凌晨諭令劉女加保50萬元，蔡姓軟體工程師25萬元交保，詹姓軟體工程師20萬元交保，陳姓軟體工程師12萬元交保，劉姓軟體工程師10萬元交保。