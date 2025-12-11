太子集團跨國洗錢案 遊艇管理公司負責人聲押禁見

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查出其香港註冊的豪華遊艇曾長期停泊台灣，9日搜索拘提負責保管、處理遊艇業務的6名成員。檢察官複訊後，將遊艇管理公司的王姓負責人聲押禁見。包括吳姓女子5等名被告，則分別遭檢方諭令以新台幣30萬元至270萬元不等金額交保，並限制出境、出海。

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團洗錢案，查出其香港 註冊的豪華遊艇曾長期停泊台灣，為釐清遊艇用 途，9日發動搜索拘提台灣負責保管、處理遊艇業務 的黃姓男子（戴帽者）等6人到案。（中央社）

以陳志為首的太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於10月8日起訴陳志等人。由於美國財政部海外資產控制辦公室也將太子集團在台灣設的9家公司及3名國人列入制裁名單，台北地檢署10月15日主動分案調查。

廣告 廣告

北檢於11月4日指揮警、調兵分47路搜索被告住居所及集團旗下天旭、顥玥、尼爾、台灣太子、聯凡等公司，聲押禁見集團在台幹部王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓等4名被告獲准。經比對分析扣案證物及被告、證人說法，檢察官11月18日指揮警、調拘提被告尼爾公司負責人林揚茂等人，聲押禁見林揚茂及2名財務主管獲准。

此外，北檢查出，太子集團旗下的豪華遊艇註冊在香港，但今年1月前曾長期停泊在台灣，並由專人管理，懷疑除供集團成員來台享樂之用，另涉走私資金。

北檢9日指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站、刑事警察局第九大隊、台北市信義分局等單位，執行14處搜索，包含王姓負責人等6人的住居所及2家公司，並拘提王姓負責人等6人到案，昨天移送北檢複訊。

太子集團是柬埔寨最大的企業集團之一，版圖橫跨30多國，擁有20億美元的房地產投資，包括位於首都金邊的大型購物中心——太子國際廣場（Prince International Plaza）。