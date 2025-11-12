太子集團跨國洗錢 金管會證實與10家銀行有金流

柬埔寨華裔商人陳志主導的「太子控股集團」涉嫌跨國詐欺、洗錢案持續延燒。金管會主委彭金隆今天(12日)在立法院財政委員會答詢時，首次說明金管會針對太子集團洗錢案所涉及的金流調查，並證實其與台灣10家銀行有金流，且都已完成約詢，初步來看，銀行在大額通報上都有符合規定。

太子集團在柬埔寨從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺，並於世界各地建立龐大網絡洗錢，已經遭美、英兩國聯手制裁。根據檢調追查，太子集團也將部分海外不法獲利匯入台灣，並透過在台設立的多家公司購買11戶「和平大苑」豪宅以及29輛超跑等方式洗錢。

太子集團從海外匯入台灣的不法資金流向引發立委關注。國民黨立委賴士葆12日在立法院財政委員會質詢金管會主委彭金隆時，關切太子集團將不法資金匯入台灣金融體系，銀行是否都有掌握？

彭金隆表示，10月14日收到美國針對太子集團的制裁通知後，立即凍結相關帳戶，隔日並金檢國內銀行，重點包括銀行是否有依規定大額通報，有沒有作CDD、 EDD等加強盡職調查，銀行局也特別約詢所涉金流的銀行，要確保銀行是否有善盡反洗錢的責任。彭金隆說：『(原音)銀行在針對異常交易、大額交換必須做反洗錢的通報，接下來對任何一筆交易，如果覺得有必要，必須做客戶的盡職調查，就我們要CDD、 EDD這部分需要花時間去理解。』

彭金隆也表示，目前國內有10家銀行和太子集團有金流，都已經完成約詢，初步來看，銀行在大額通報上都有符合規定，至於資金匯入的把關等等，金管會會再進一步調查。