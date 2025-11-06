太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月

天旭負責人王昱棠裁定羈押禁見2月。（圖／翁靖祐攝）

太子集團以柬埔寨為據點，涉犯跨國詐騙以及洗錢案，而太子集團董事長陳志日前遭到英美聯手制裁，台北地檢署昨日發動大規模搜索，並拘提25名被告以及10位證人。繼北檢昨日聲押禁見天旭公司人資長辜淑雯獲准後，北院於今天下午4時開庭審理同樣被檢方聲押的天旭負責人王昱棠、特助李守禮、幹部凃又文、邱子恩4人，並於稍早分別裁准聲押禁見王昱棠、邱子恩、李守禮2個月，凃又文30萬交保、限制住居。

太子集團在柬埔寨興建十多處詐騙園區，並非法雇用外籍移工進行網路詐騙，並再透過旗下金融與房地產進行洗錢，後續再透過資金大手筆買入私人飛機、遊艇、名畫以及豪宅。另外，太子集團也與台灣建立許多關係企業，其中包括包括以台北101為據點的「天旭國際科技」及「顥玥公司」、「尼爾創新國際」、「聯凡公司」、「台灣太子公司」等空殼企業，用以隱匿資金流與購置豪宅、名車。

其中負責人為王昱棠的天旭國際科技主要負責在台經營博奕事業，李守禮則為王昱棠特助，而凃又文則是天旭國際科技的幹部，辜淑雯則為天旭國際科技的人資長，主要負責招募工程師幫忙設計線上博奕程式等相關工作事項。至於李守禮則為另名中國籍主嫌李添的特助，因為是酒店經紀出生，主要幫其打點每個月100萬元包養酒店妹的仲介服務等。而邱子恩則是當時集團在案後將8.5億元豪車駕駛離開和平大苑的駕駛。

