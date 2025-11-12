太子集團跨國詐騙打臉金管會！彭金隆：10家銀行7年通報洗錢52次

【記者許麗珍／台北報導】柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢，台灣檢警查扣11戶豪宅、29輛豪車，利用60個銀行帳戶洗錢。多位立委今痛批金管會洗錢防制能力被詐團打臉「龐大金流進出毫無察覺」。金管會主委彭金隆今證實，針對10家國銀10月15日發動金檢，銀行局長童政彰透露早自民國108年起銀行就陸續通報，7年來報給警檢高達52次之多。

柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙洗錢遭美國發布全球制裁，台灣檢警偵辦太子集團在台分公司，於4日查扣包含北市大安區豪宅「和平大苑」在內11處房產、29輛各牌豪車、60個空殼公司銀行帳戶內大筆現金，總價值逾45億元。

立委賴士葆質詢金管會表示，太子集團買豪宅、超跑都用現金交易，「銀行在幹什麼？一般民眾領個幾十萬元被行員囉囉唆唆引民怨，都說在打詐防洗錢，結果詐騙集團動輒幾億、幾十億都沒關係，銀行是在睡覺嗎？」他批評「為何國內銀行、建商都不覺得奇怪？」

立委李坤城質詢時表示，每一次詐團拿到錢，都是住名宅、豪宅，開名車，詐團都是透過這樣子洗錢，詐騙集團騙了一堆錢，到台灣拿30幾億現金買11戶豪宅，「然後銀行都不覺得奇怪嗎？建商也不覺得奇怪？賣房子都不用管資金來源嗎？居然沒人覺得怪！」

立委林思銘則質詢，詐騙集團洗錢「龐大金流進出，金管會卻毫無察覺？」放貸的銀行有沒有問題？他舉例龐大金流進出，其中有幾筆，310萬資本額的公司可以從銀行貸款2億多？三間公司共貸款近6.5億元，等於是該公司資本額的70倍；他另舉例，詐團透過鉅額僑外資金入境台灣，變成詐團的洗錢溫床。

立委詢問進出銀行到底有無違規？彭金隆說「初步了解有10家銀行有進出，且檢查局立刻進駐銀行了解金流，至少通報上是沒問題的」。立委再問「難道金管會放任幾億資金這樣進出？」

彭金隆表示，雖然一般人看到犯罪可回推，但每天那麼多外資進來，主管機關一定有把關，例如僑外投審的機制等，目前金流進來，大額通報都符合反洗錢通報規定，但任何一筆交易銀行需做客戶盡職調查，這部份需要花時間理解，「這個問題不是三言二語就能說完，也要看證據說話，我們要來處理它，不宜把問題過度簡單化。」彭金隆強調既然被突破了就來好好檢討。

銀行局長童政彰則表示，依照國家洗防規定，主要金融機構報情資後給調查局，再把資料分送給執法機關例如刑事警察局或調查局，統計自107年太子集團事涉洗錢，依據金管會初步了解，國內銀行早在民國108年都有申報大額資金進出以及洗錢，初步風險辨識模型都有掌握到，他證實7年來已有52次的相關申報。

