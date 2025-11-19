社會中心／黃國誠 黃啓豪 台北報導

針對太子集團詐欺洗錢案，以及參考新加坡打詐鞭刑入法，相關部會今天赴立法院進行專題報告，法務部長鄭銘謙認為是否採納鞭刑，已經在18日，聽取審檢辯學專業意見，納為後續評估可行性參考，至於司法院代表，認為鞭刑屬於酷刑，具以暴制暴復仇性質，恐怕與現代刑罰強調教育理念相違。

針對太子集團跨國詐欺洗錢，立委黃國昌對於閣揆卓榮泰評論個案，似乎很感冒，一度跟法務部長鄭銘謙槓上，雙方你一言、我一語。法務部長鄭銘謙vs.立委（民眾）黃國昌「卓榮泰怒批法院輕放，重挫打詐士氣，有聲押五人核心幹部聲押五人，法院交保三十萬，我現在沒有問你，你急著趕快出來幫卓榮泰洗地喔，我們沒有洗地喔，雙標至極啦沒有雙標啦，這個本來就是依照，回到事務的本質在處理嘛。」

詐騙太猖獗！ 太子集團跨國詐騙洗錢 七成民眾贊成鞭刑入法「打」詐

七成民眾贊成鞭刑「打」詐 法務部司法院態度保留（圖／民視新聞）

早在2019年之後，檢警調曾接獲52次洗錢通報，究竟在美國司法部起訴前，相關單位有沒有早一步動起來，立委吳宗憲提出疑問。法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲「他們事情報了那麼大，我們這裡才第一次的開始分案調查，北檢就是這樣的新聞稿啊，委員我們當過檢察官喔，不是說今天（報出來）明天就可以查的到，就是一定有提前的一個掌握嘛，才有辦法要執行要搜索有他字案嗎部長。」

２０１９年之後曾獲５２次洗錢通報 美國司法部起訴前我國有無掌握立委提出疑問（圖／民視新聞）

柬埔寨太子集團在台嫌犯，一共有四人遭收押，原本遭聲押的幹部涂又文，則獲得三十萬交保，七成民眾贊成引進鞭刑處罰詐騙犯，是否參考新加坡打詐，將鞭刑納入刑法，法務部和司法院態度保留。法務部長鄭銘謙vs.立委（民）吳思瑤「英國都已經老早廢除掉了，我們認為說當然有一些的聲音，但是我們是認為這個可能有違反酷刑，跟公政公約的疑慮。」司法院刑事廳長李釱任vs.立委（民）吳思瑤「刑罰在身體刑的部分，在我國討論比較採負面的看法，可能有所謂的報仇性的性質，我們是用矯正刑的概念，來取代這種應報刑的思維嘛對對，我們絕對要審慎。」鞭刑可不可行，在保障人權之間如何取得平衡，仍有待相關部會做出評估。

