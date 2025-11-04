太子集團跨國詐騙 檢調搜索47處查扣不法資產 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

以陳志為首謀的柬埔寨太子集團進行詐騙，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於10月8日對陳志等人提起公訴，該集團並在我國境內設有9家公司，台北地檢署今（4）日指揮調查局、刑事警察局等單位搜索該集團在我國境內的47處所，並拘提被告25人、通知證人10人到案說明，稍晚將移送北檢複訊。

辦案人員查出，以陳志為首之太子集團在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，該集團透過在柬埔寨各地設立之強迫勞動詐騙園區，大規模從事加密貨幣、線上博弈等投資詐欺犯行，之後將詐騙收益輾轉挪移至太子集團在多國成立之空殼公司，並以購買奢侈品及房地產等方式洗錢，藉此隱匿犯罪所得。

廣告 廣告

美國聯邦檢察官除起訴陳志等人外，美國財政部海外資產控制辦公室也將該集團在我國境內所設的9家公司及3名國人列入制裁名單，並於10月14日對外公告。北檢於15日主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮調查局台北市調查處、刑事警察局積極偵辦太子集團在台洗錢等相關犯行。

專案小組，掌握該集團洗錢資金流向及相關動產、不動產地點，於今天同步搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所及台灣太子公司、天旭公司辦公室，顥玥公司、尼爾公司等共47處所，並拘提在台主要幹部王姓、辜姓女子等25人、通知證人10人到案說明。

同時，為防止案關犯罪嫌疑人脫產，北檢向法院聲請扣押裁定，聲請扣押不動產18筆（含和平大苑房屋11戶、車位48個，依實價登錄價值計38億餘元）、各式名車26輛（價值4億餘元）、銀行帳戶60個（餘額2億餘元），合計扣押物價值高達45億2776萬餘元，北院已刑事裁定准予扣押在案。

照片來源：調查局

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

前房客涉倒車撞屋縱火釀母女身亡 惡男遭中檢聲押禁見獲准

挖破油管偷油 中油晚10年起訴求償二審敗訴確定

【文章轉載請註明出處】