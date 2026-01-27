太子集團遭扣愛馬仕柏金包、JORDAN運動鞋 士林分署2/3拍賣

台北市 / 武廷融 綜合報導

法務部行政執行署士林分署今(27)日表示，將於2月3日舉辦「太子集團李姓被告動產案件變價拍賣會」。拍賣物品包括愛馬仕柏金包、多款經典JORDAN系列運動鞋以及多樣名牌精品。士林分署提醒，上午場次（太子集團案物件）登記時間為上午10時至10時30分，10時30分準時開拍。應買人須攜帶身分證辦理登記，領取號碼牌後入場競標，呼籲有意參與民眾留意拍賣流程，準時到場，以免錯失機會。

士林分署指出，台北地檢署檢察官偵辦太子集團人員涉嫌詐欺案件時，查扣李姓被告持有多項犯罪所得，包含二手名牌包、名牌鞋款及茶具等共33筆動產。其中不乏知名精品，包括HERMES（愛馬仕）、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL 等名牌包款，以及CHANEL（香奈兒）、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE等品牌鞋款，還有茶具等33筆物件。

士林分署表示，最受矚目的標的是一只愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件。另有多雙經典JORDAN系列運動鞋，兼具收藏與實穿價值。士林分署強調，為儘早補償被害人所受財產損失，相關精品於案件偵查中即囑託辦理變價拍賣，盼透過公開競標加速返還被害人。

另外，當日下午另有123聯合拍賣會，士林分署提醒，上午場次（太子集團案物件）登記時間為上午10時至10時30分，10時30分準時開拍；下午場次（123聯合拍賣會）登記時間為下午2時30分至3時，3時整準時開拍。應買人須攜帶身分證辦理登記，公司行號另須檢附公司登記事項卡，完成登記後方可入場競標，呼籲有意參與民眾留意拍賣流程，準時到場，以免錯失機會。

