太子集團鉑金包高價拍定 2月聯合拍賣拍定金額3740萬餘元

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台北地檢署偵辦以陳志為首謀的柬埔寨太子集團進行詐騙案，查扣大批不動產、豪車、名牌包，其中部分名牌包囑託行政執行署士林分署變價拍賣，為今（3）日的「全國123聯合拍賣」吸引大批買氣，全國各分署總拍定金額新台幣3740萬515元挹注國庫。

本次聯合拍賣最受矚目的是士林分署受臺北地檢署囑託，辦理首場「太子集團詐欺案」精品拍賣會，其中所查扣之HERMES（愛馬仕）檸檬黃色系霧面鱷魚皮鉑金包，是精品中最吸睛者，最終以84萬元高價拍定；另有STEFANO RICCI包，以16萬5,000元拍定，其他尚有多款CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL等二手名牌包、JORDAN、NIKE二手名牌鞋及雪茄等均拍定，合計變價金額170萬餘元。

變價金額最高者，為桃園分署受桃園地檢署囑託拍賣違反銀行法案件所查封之中壢區「亞爵麗緻社區」1樓的店面式建物，拍定金額為1151萬800元；該建物臨近國道交流道，交通便利，此次已為第3次拍賣，價格非常實惠。

另臺中分署受雲林地檢署囑託變價被告涉犯廢棄物清理法案件，所查扣之進口知名品牌-斯堪尼亞白色營業用貨運曳引車2輛，及省輝品牌-營業半拖車1輛，車齡均在3年內，採合併拍賣方式以565萬元拍定；本件標的物前於115年1月6日進行第1次變價未拍定，經雲林地檢署再與抵押權人及被告協調降低底價後再進行第2次變價，並經分署積極向各大車輛公會宣傳，最終達底價順利拍定。

各分署持續強力執行滯欠大戶案件，新北分署拍賣林姓滯欠大戶名下坐落於新北市林口區土地1筆，拍定金額30萬1000元；該名滯欠大戶滯欠鉅額個人房屋土地交易所得稅及地價稅等，本件標的前經第1拍及第2拍均未拍定，本次第3次拍賣由香火鼎盛也是著名景點的新北市竹林山觀音寺拍定。

另高雄分署拍賣義務人某科技公司位於高雄市鳥松區土地1筆，拍定金額906萬5000元，該公司滯欠高額營業稅而遭執行，本次已為第4次拍賣，終於順利拍定。

還有宜蘭分署拍賣秦姓義務人所有之宜蘭縣五結鄉「蘭陽觀海渡假村」套房，以136萬4480元拍定；該義務人欠繳房屋稅191萬餘元名列宜蘭縣欠繳房屋稅第一名，宜蘭分署115年1月間拍定其中1間套房後仍不足清償全部稅款，本次進行該建物之第3次拍賣，拍定後，房屋稅欠款全部受償。

照片來源：行政執行署

