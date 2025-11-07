太子集團開走豪車脫產！「串滅證」4核心幹部收押

太子集團首腦陳志在美方被起訴後，北檢立刻勘驗他在台北大安區購買的和平大苑11戶豪宅和26輛超跑。（圖／東森新聞）





太子集團首腦陳志在美方被起訴後，北檢立刻勘驗他在台北大安區購買的和平大苑11戶豪宅和26輛超跑，但管委會卻將北檢公函，私下傳給住戶，其中包含太子集團成員，他們立刻把限量豪車開走、轉賣，明顯串滅證，包含核心幹部和台灣端負責人等4人，通通被收押禁見。而45億資產，檢方也將在起訴時聲請沒收，讓犯罪所得進入國庫。

用外套包住全臉，背著一顆LV包，涂又文負責管理和平大苑資產，保管豪宅鑰匙和帳本，聽從上司指令匯美金日幣到尼爾公司帳戶，被聲押後，30萬交保，但其他核心幹部通通被羈押。

天旭國際幹部李守禮走在最前頭，而台灣最高層級幹部王昱棠一手上銬一手還插口袋。他們分工精細，尤其王昱棠不只是首腦陳志的左右手，同時為天旭公司和太子集團台灣負責人，協助操盤線上博弈客服，同時經手洗錢替集團購買和平大苑。

犯罪核心天旭國際幹部李守禮則是總務長，負責豪車買賣隱匿資金，還專門幫首腦陳志、李添規劃海內外行程，安排女陪侍辦派對。但在第一時間，檢方前往和平大苑查看是否有脫產，管委會卻將北檢公函私下傳給住戶們，其中包含太子集團成員，李守禮立刻指揮幹部邱子恩，將停放在豪宅地下室的7台限量豪車開走，最終全數被追回，明顯串滅證全被羈押禁見。

而成為焦點的天旭總經理特助劉純妤還曾當過空服員，更是首腦李添在台灣的貼身秘書，15萬交保後露出燦笑。多台上億跑車隨便一輛都是限量款，太子集團在台資產共45億通通被扣押，26台名車多到被檢調查扣後，多到沒地方可以停，大多都還停在豪宅裡。

一度傳出在台灣沒有被害人，太子集團資產會不會沒辦法成功扣押。對此，根據了解，儘管太子集團是在國外進行詐騙，但檢方扣押的45億資產仍是洗錢的不法所得，檢方還是會在起訴時，向法院聲請沒收，等判決確定，未來將會進入國庫。

