太子集團限量柏金包賣出！神秘男1人獨得標走4精品名牌包 超狂價格曝

太子集團的競標焦點為這款愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包，市價160萬到200萬，最終以84萬元賣出。馮茵攝

北檢偵辦太子集團跨國詐欺、洗錢案，查扣到不動產、豪車等不法資產，還有集團在台最高領導人李添收藏的精品包包、JORDAN運動鞋以及茶具共計33筆，今天上午10點半由行政執行署士林分署執行拍賣李添私藏，其中最受矚目的莫過於這款愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，外型令人眼睛為之一亮，市價約160萬到200萬，最終由一名神秘的江姓男子以84萬元得標。

今天拍賣會上的商品包含HERMES（愛馬仕）、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS（克羅心）、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA（巴黎世家）、DIESEL 等名牌包款、CHANEL（香奈兒）、CHRISTIANDIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE等品牌鞋款以及茶具、茶杯等物。

太子集團李添私藏鞋款。馮茵攝

李添收藏球鞋。馮茵攝

在拍賣愛馬仕檸檬黃鱷魚皮鉑金包時，拍賣官指出，這只包有輕微使用痕跡，但是法國製限量款，起標價為83萬5000元，價格出爐後，現場一片鴉雀無聲，拍賣官見狀繼續說，「這只柏金包需要配貨，不是有錢就買得到」隨後一名男子舉起手，喊價83萬5000元，拍賣官告知需要往上加，該男子隨即喊價84萬，最後成功以84萬元得標。

除了愛馬仕外，拍賣會上還有巴黎世家、克羅辛等知名品牌包款。馮茵攝

此外，這名男子又陸續標得DIESEL、PRADA、GOYARD包包、3雙JORDAN鞋、1副酒瓶及2個茶具，一共花了逾90萬元，事後記者試圖了解男子購買用途及背景，但他低調不願受訪，僅透露自己姓江。

神秘江姓男子。馮茵攝

這波拍賣後，檢調查扣到的32輛豪車將於2月25日在警察專科學校進行拍賣，據了解，這批超跑全數為限量款式，其中不僅包括市價近2億元、台灣唯一的白色「山豬王Bugatti，該車搭載8.0升W16四渦輪增壓引擎，最大馬力超過1500匹、極速突破400公里，號稱「地表最強公路車」，是收藏家夢寐以求的珍品，其餘還有法拉利、麥拉倫與保時捷，超跑界四大神獸齊列，堪稱全台最狂私人車庫，勢必掀起一波激烈競標。



