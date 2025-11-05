太子集團陳志上億跑車收藏全現形 26輛總價近5億「四大神獸」齊聚一堂

太子集團的奢華生活版圖再度被掀開，調查局近日公布最新扣押資料，曝光該集團掌門人陳志名下26輛名車的驚人陣容，總價值高達4億7千多萬元。其中不僅包括市價近2億元、台灣唯一的白色「山豬王」Bugatti，更集齊超跑界夢幻組合「四大神獸」Bugatti、法拉利、麥拉倫與保時捷，堪稱全台最狂私人車庫。

據了解，被查扣的這批超跑全數為限量款式，具備高度收藏與保值價值。最吸睛的莫過於那輛白色Bugatti「山豬王」，全球限量、台灣僅此一台，售價約1.5億元，市價更上看2億元，該車搭載8.0升W16四渦輪增壓引擎，最大馬力超過1500匹、極速突破400公里，號稱「地表最強公路車」，是收藏家夢寐以求的珍品。

廣告 廣告

Lamborghini Urus要價1250萬起，被稱為最強超級休旅車。翻攝畫面

此外，太子集團還集齊「三大神車」法拉利LaFerrari、麥拉倫P1及保時捷918 Spyder。LaFerrari為全球限量499輛的油電混合超跑，最大馬力963匹、零百加速僅2.6秒，市價約1.6億元；麥拉倫P1則以375輛限量身分聞名，綜效馬力903匹、極速可達350公里，市價近9千萬元；保時捷918 Spyder則以918匹馬力與紅色車身著稱，售價逾6千萬元，堪稱「蛙王」代表。

麥拉倫720S，市價約1700萬元。翻攝畫面

除了「四大神獸」，調查局釋出的最新照片中，也可見多款超跑新貴登場麥拉倫720S（市價約1700萬元）、Lamborghini Urus（約1250萬元）、McLaren Senna（約1.1億元）、法拉利Monza SP2（約8500萬元）、法拉利SF90 Stradale（約4000萬元）、保時捷718 Spyder RS（約790萬元）以及電動跑車保時捷Taycan（約660萬元）。

麥拉倫McLaren Senna 全球限量500輛，價值1.1億元，被譽為最接近F1的公路車。翻攝畫面

其中，McLaren Senna被譽為「最接近F1賽車的公路車」，馬力達800匹，極速335公里；法拉利Monza SP2則是全球限量499輛的「無擋風玻璃」開篷跑車，馬力高達810匹，以復古致敬賽道傳奇；而Lamborghini Urus雖為SUV身形，卻具650匹馬力、時速可飆305公里，被稱作「公牛界的野獸」。

法拉利Monza SP2要價8500萬，全球限量499輛。翻攝畫面

據汽車業內人士分析，陳志收藏的這26輛名車橫跨Bugatti、Ferrari、McLaren、Porsche、Lamborghini、Rolls-Royce等品牌，價格從數百萬到數億元不等，不僅展示太子集團龐大的資金流，更凸顯不法所得的奢侈運用。

法拉利SF90 Stradale，要價4000萬元。翻攝畫面

隨著調查局陸續曝光車輛照片與估價清單，太子集團的「億級車庫」全貌逐漸浮出水面。這批名車不僅象徵奢華與權勢的頂點，也成為檢調追查金流、釐清犯罪所得的重要證據。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／保護令比不上安全帽！ 鶯歌男當街持刀狂砍女友頭 西瓜皮擋死劫爆血畫面曝

鶯歌街頭情殺／家暴令淪紙盾牌擋不住西瓜刀 受害家屬怒：法院放人、全家等死

鶯歌街頭情殺／把前女友頭當西瓜剖半狠砍 被害人傷勢曝光！連8刀頭蓋骨裂、雙手骨折斷筋