太子集團陳志創詐騙帝國卻遭下屬「黑吃黑」 打官司追9億至今無著

記者楊佩琪／台北報導

▲陳志創立龐大跨國詐騙集團，卻在來台設立洗錢據點時，遭下屬黑吃黑9億資金。（圖／翻攝自太子集團控股）

在全球建立跨國詐騙帝國的柬埔寨「太子集團」創辦人陳志，雖說富可敵國，透過擁有銀行、加密貨幣交易所、龐大房產、政商人脈等掩護詐騙本業，也有吃鱉的時候，甚至被下屬「黑吃黑」，金額高達9億，還打起官司。雖然結果勝訴，但人也已經落跑，台北地檢署通緝中。

為能在台灣設立洗錢據點，太子集團在台設立台灣太子不動產投資等公司，買下11戶和平大苑作為其中8家公司登記地址。並找來台籍男子張剛耀擔任台灣太子不動產投資負責人，負責打理和平大苑及其房貸資金，並實質掌控澄碩、邁羽、睿都、博居4家公司業務經營及財務管理。

廣告 廣告

張剛耀被賦予重任後，另找來明睿國際商務有限公司負責人林泰榕，負責保管公司大小章。但自2020年11月起，張剛耀指示林泰榕提供大小章，並指示澄碩、邁羽、睿都、博居4家公司名義負責人將一共9億餘元台幣陸續匯入張男指定，位於柬埔寨的私人帳戶，之後便消失無蹤。此事經陳志得知，由4家公司對張剛耀、林泰榕2人提起民、刑事訴訟。刑事部分，現仍由台北地檢署偵辦中。

台北地方法院民事庭審理後，認張剛耀未經新加坡母公司同意，逕自處分4家公司帳款，確實侵害財產權，求償有理，判決張、林2人應連帶給付9億餘元。只是官司雖然勝訴，但張、林2人已逃逸無蹤，北檢也對2人發布通緝。

「黑吃黑」教訓讓陳志得重新找人管理台灣事業，先是找來中國籍男子李添和新加坡籍男子楊新發，主由李添負責管理。李添再找台籍操盤手王昱棠及擔任天旭國際科技人資長的辜淑雯，管理和平大苑及線上博弈業務。而為更緊握資金，不會再被黑吃黑，另找來新加坡籍女子陳秀玲擔任帳房，不定期來台督導、查帳。至此完成台灣洗錢據點網絡。

更多三立新聞網報導

趙少康慘了！北檢認726大罷免投票2次亮票 依法起訴建請從重量刑

柬埔寨太子集團在台首位幹部收押 天旭國際人資女主管羈押禁見

詐騙帝國太子集團在台洗錢45億！操盤人王昱棠聲押 美制裁2台女交保

柬埔寨太子集團2台女列美國制裁名單 北檢拘提到案訊後50萬交保

